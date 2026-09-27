Donald Tusk i Karol Nawrocki wyjątkowo przemówili w tym samym tonie, co na polskiej scenie politycznej należy do rzadkości.

Powodem tej zgody były wielkie triumfy polskich sportowców, na czele z mistrzostwem Europy siatkarzy i medalami w innych dyscyplinach.

Zobacz, jak sportowe zmagania odłożyły na bok polityczne spory, a sobotni wieczór stał się powodem do narodowej dumy.

W minioną sobotę spory polityczne ustąpiły miejsca sportowej euforii. Donald Tusk oraz Karol Nawrocki niemal równocześnie pogratulowali biało-czerwonym znakomitych osiągnięć. Największą furorę zrobił triumf siatkarzy w finale mistrzostw Europy. Polacy pokonali w Mediolanie Francuzów 3:1, broniąc tytułu wywalczonego przed rokiem i zapewniając sobie awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Krótka reakcja Donalda Tuska

Prezes Rady Ministrów nie rozpisywał się zbytnio. Tuż po ostatnim gwizdku finału siatkarzy Donald Tusk zamieścił na platformie X zwięzły wpis, w którym skomentował wygraną reprezentacji Polski.

W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo! – napisał Tusk, dodając czerwone serce i polską flagę.

W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo!❤️🇵🇱— Donald Tusk (@donaldtusk) September 26, 2026

A było z czego się cieszyć. Podopieczni Nikoli Grbicia ograli trójkolorowych 3:1, a najwięcej nerwów kosztowała kibiców pierwsza odsłona, zakończona triumfem Polaków 31:29. W następnych setach notowano wyniki 25:19, 20:25 i 25:16. Tym samym biało-czerwoni po raz drugi z rzędu, a trzeci w historii, sięgnęli po mistrzostwo Starego Kontynentu.

Karol Nawrocki o trzech wielkich finałach

Z kolei Karol Nawrocki w swoich mediach społecznościowych nie skupił się wyłącznie na siatkarzach. Prezydent podkreślił, że tego dnia reprezentanci Polski stawali na podium jeszcze w dwóch innych sportach.

Piękny dzień polskiego sportu! Pełen emocji, determinacji i walki do samego końca – napisał prezydent.

Piękny dzień polskiego sportu! Pełen emocji, determinacji i walki do samego końca. Trzy wielkie finały i trzy medale dla Polski!🥇Siatkarze po raz drugi z rzędu sięgnęli po mistrzostwo Europy. 🥈Katarzyna Niewiadoma-Phinney wicemistrzynią świata w wyścigu kolarskim ze startu…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 26, 2026

Nawrocki wspomniał o złocie siatkarzy, ale też o srebrze Katarzyny Niewiadomej-Phinney w wyścigu ze startu wspólnego oraz wicemistrzostwie świata Bartosza Zmarzlika na żużlu. „Trzy wielkie finały i trzy medale dla Polski!” – napisał na X, dziękując reprezentantom słowami: „Dziękuję Wam z całego serca. Jesteście naszą dumą”.

Zgoda polityków po wielkiej sobocie

Wpisy szefa rządu i głowy państwa różniły się formą. Tusk ograniczył się do siatkówki, z kolei Nawrocki wymienił trzy medale wywalczone tego dnia. Łączyły je jednak gratulacje dla biało-czerwonych.

Sobotni wieczór faktycznie dostarczył wielu emocji. Obroniony tytuł siatkarzy oraz srebra Niewiadomej-Phinney i Zmarzlika wystarczyły, by najważniejsze osoby w państwie na chwilę zapomniały o polityce, skupiając się na sportowych sukcesach.