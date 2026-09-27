Grudniowy szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych stanowi poważny sprawdzian dyplomatyczny dla Karola Nawrockiego, ponieważ organizatorzy zaprosili do udziału również Władimira Putina.

Była głowa państwa Aleksander Kwaśniewski kategorycznie odradza bojkotowanie wydarzenia, proponując w zamian utrzymanie stanowczego dystansu wobec rosyjskiego polityka.

Tekst przybliża wskazówki doświadczonego polityka oraz oficjalne podejście Pałacu Prezydenckiego do ewentualnej konfrontacji i jej politycznych skutków.

W ostatnim miesiącu roku Karol Nawrocki poleci do Miami na obrady państw G20. Gospodarze uwzględnili w gronie gości Federację Rosyjską, ale władze na Kremlu wciąż zwlekają z oficjalną deklaracją dotyczącą bezpośredniego przylotu Władimira Putina lub innego delegata do Stanów Zjednoczonych. Ewentualność spotkania obu polityków na amerykańskiej ziemi ocenił Aleksander Kwaśniewski. Były polski przywódca wystąpił w sobotę na antenie Polsat News w formacie „Dobry wieczór Polsko” i szczegółowo nakreślił swoje hipotetyczne działania w sytuacji obecnej głowy państwa.

Zdaniem Kwaśniewskiego potencjalny przylot rosyjskiego przywódcy absolutnie nie uzasadnia wycofania się z amerykańskiego szczytu. Doświadczony polityk bez wahania udałby się do Miami, postawiłby jednak bardzo twarde warunki w bezpośrednich relacjach z Putinem.

Putinowi zaś ręki bym nie podał – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Jednocześnie były prezydent otwarcie skrytykował sam fakt wysłania zaproszenia do Moskwy. W jego opinii Donald Trump popełnił błąd, uwzględniając rosyjskiego lidera na liście gości.

Udział Nawrockiego w G20. Co zrobi Pałac Prezydencki w obliczu Putina?

Obecność Karola Nawrockiego na amerykańskim szczycie niesie ogromną wagę dla polskiej dyplomacji. Donald Trump osobiście zaprosił polskiego prezydenta, dlatego urzędnicy Pałacu Prezydenckiego intensywnie planują grudniowy wylot do Stanów Zjednoczonych. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślał niedawno niezadowolenie Warszawy z faktu zaproszenia rosyjskiego przywódcy, dodając równocześnie konieczność dbania o polskie interesy poprzez aktywny udział w obradach.

Obecnie brakuje jednak twardych dowodów zwiastujących bezpośrednią konfrontację Karola Nawrockiego z Władimirem Putinem. Społeczność międzynarodowa nadal czeka na potwierdzenie wizyty rosyjskiego prezydenta w Miami, gdyż Moskwa równie dobrze wyśle tam urzędnika niższego szczebla. Bezpośrednia interakcja polskiej głowy państwa z Putinem funkcjonuje w tej chwili wyłącznie jako hipotetyczny wariant, a nie żelazny punkt harmonogramu.

Delegacja z Warszawy pojawi się na szczycie G20 w charakterze gościa specjalnego. Pałac Prezydencki planuje zmaksymalizować efekty tej wizyty, prezentując stanowisko Polski oraz szeroką perspektywę państw zrzeszonych w inicjatywie Trójmorza.

Kwaśniewski rozmawiał z Putinem dziesiątki razy

Komentarz Aleksandra Kwaśniewskiego zyskuje na znaczeniu ze względu na jego bogate doświadczenie dyplomatyczne na linii Warszawa-Moskwa. Goszcząc w studiu Polsat News przypomniał widzom o ponad dwudziestu bezpośrednich rozmowach z Władimirem Putinem w czasach swojej prezydentury.

Podczas telewizyjnego wywiadu polityk wspomniał swoją podróż do Moskwy z 2002 roku. Zgodnie z jego relacją rosyjski dyktator wprost deklarował wtedy chęć zrekonstruowania potężnej Rosji. Polski przywódca odczytał te słowa jako jawne plany ponownego wciągnięcia Ukrainy i Białorusi w moskiewską strefę wpływów.

To już nie jest plan, ale to jest obsesja – powiedział Kwaśniewski, odnosząc się do dążenia Putina do odbudowy rosyjskiego imperium.

W tamtym czasie Kwaśniewski traktował podobne wypowiedzi wyłącznie w kategoriach młodzieńczych ambicji początkującego lidera państwa. Przełomem w jego postrzeganiu moskiewskiej polityki stała się dopiero ukraińska pomarańczowa rewolucja oraz brutalna napaść zbrojna z 2022 roku.

Była głowa polskiego państwa wyraźnie zaznaczyła ogromną metamorfozę moskiewskiego lidera. Według niego Władimir Putin sprzed ponad dwóch dekad kompletnie nie przypomina człowieka rządzącego dziś Rosją.

Szczyt G20 to szansa dla Nawrockiego i Polski

Z perspektywy Karola Nawrockiego grudniowe wydarzenie gwarantuje korzyści wykraczające daleko poza temat ewentualnego pojawienia się Putina. Polska delegacja pragnie wykorzystać ten prestiżowy wyjazd do zaprezentowania własnych postulatów w gronie najpotężniejszych globalnych gospodarek. Prezydent wielokrotnie zapowiadał mocne wyartykułowanie interesów krajów wchodzących w skład Trójmorza.

Doradcy prezydenta akcentują konieczność debaty o bezpieczeństwie energetycznym, nowych inwestycjach oraz problemach demograficznych. Polska dyplomacja mocno walczy również o stałe miejsce w strukturach G20 i uniknięcie sytuacji jednorazowego zaproszenia.

Kluczową zagadką całego wydarzenia nadal pozostaje ostateczny kształt rosyjskiej misji dyplomatycznej. Dopiero oficjalny komunikat Kremla potwierdzi lub wykluczy jednoczesną obecność Karola Nawrockiego i Władimira Putina na amerykańskiej ziemi. Aleksander Kwaśniewski określił tymczasem gotowy scenariusz na taką ewentualność, rekomendując przylot na obrady G20 i kategoryczną odmowę uściśnięcia dłoni.