Mariusz Błaszczak zwraca ukraiński order: "To wyraz sprzeciwu"

Szef klubu parlamentarnego PiS poinformował w mediach społecznościowych o rezygnacji z ukraińskiego wyróżnienia. To reakcja na zamieszanie wywołane decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W czwartek, 25 czerwca, podobną deklarację złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapowiedział zwrot ukraińskiego odznaczenia nadanego mu w 2022 roku. Wówczas Wołodymyr Zełenski wręczył identyczny order także ówczesnemu premierowi, Mateuszowi Morawieckiemu.

Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy.To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy…— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 26, 2026

Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Jarosław Kaczyński został zapytany o Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbywa się w Gdańsku. W odpowiedzi lider PiS zadeklarował, że odda Order Księcia Jarosława Mądrego. Zaznaczył, że ten gest stanowi odzwierciedlenie jego oceny ukraińskich elit oraz wyraz solidarności z prezydentem Karolem Nawrockim, uznając takie działania za obecnie niezbędne.

W piątek, 26 czerwca, Mariusz Błaszczak za pośrednictwem platformy X również powiadomił o rezygnacji z odznaczenia nadanego mu przez władze w Kijowie.

To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich. Jednocześnie jest to wyraz mojego poparcia dla postawy Prezydenta Karola Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom. Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar - dodał Mariusz Błaszczak.

Do grona polityków oddających wyróżnienia dołączył Michał Kamiński. W specjalnym piśmie skierowanym do ambasadora Ukrainy przekazał, że rezygnuje z dwóch orderów państwowych, przyznanych mu za wspieranie europejskich aspiracji Kijowa. Podkreślił przy tym, że wyróżnienia te traktował jako docenienie jego długoletnich starań na rzecz budowania strategicznych relacji polsko-ukraińskich.