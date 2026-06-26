Mariusz Błaszczak zwraca ukraiński order: "To wyraz sprzeciwu"

Szef klubu parlamentarnego PiS poinformował w mediach społecznościowych o rezygnacji z ukraińskiego wyróżnienia. To reakcja na zamieszanie wywołane decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W czwartek, 25 czerwca, podobną deklarację złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapowiedział zwrot ukraińskiego odznaczenia nadanego mu w 2022 roku. Wówczas Wołodymyr Zełenski wręczył identyczny order także ówczesnemu premierowi, Mateuszowi Morawieckiemu.
Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Jarosław Kaczyński został zapytany o Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbywa się w Gdańsku. W odpowiedzi lider PiS zadeklarował, że odda Order Księcia Jarosława Mądrego. Zaznaczył, że ten gest stanowi odzwierciedlenie jego oceny ukraińskich elit oraz wyraz solidarności z prezydentem Karolem Nawrockim, uznając takie działania za obecnie niezbędne.
W piątek, 26 czerwca, Mariusz Błaszczak za pośrednictwem platformy X również powiadomił o rezygnacji z odznaczenia nadanego mu przez władze w Kijowie.
To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich. Jednocześnie jest to wyraz mojego poparcia dla postawy Prezydenta Karola Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom. Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar - dodał Mariusz Błaszczak.
Do grona polityków oddających wyróżnienia dołączył Michał Kamiński. W specjalnym piśmie skierowanym do ambasadora Ukrainy przekazał, że rezygnuje z dwóch orderów państwowych, przyznanych mu za wspieranie europejskich aspiracji Kijowa. Podkreślił przy tym, że wyróżnienia te traktował jako docenienie jego długoletnich starań na rzecz budowania strategicznych relacji polsko-ukraińskich.