Aleksandra Leo przeżywa trudne chwile. Otrzymała wsparcie od Hanny Lis

Rodzinna tragedia posłanki Aleksandry Leo

Dla Aleksandry Leo nastał bardzo bolesny czas. Posłanka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o śmierci swojej babci. W czwartek 25 czerwca na profilu na Instagramie opublikowała ich wspólną fotografię z krótkim podpisem: „Dziś zmarła moja ukochana Babcia 💔”. Ta smutna wiadomość o odejściu bliskiej osoby wywołała ogromne poruszenie wśród użytkowników sieci, którzy natychmiast zaczęli wysyłać parlamentarzystce słowa wsparcia. W odpowiedzi na komentarze Aleksandra Leo dodała, że jej zmarła krewna to „Babcia Krysia, mama mojej mamy”. Poinformowała również, że nadal żyje jej druga babcia, Zuzanna.

Wsparcie od internautów i znanej dziennikarki

Osoby reagujące na post doskonale zdawały sobie sprawę z tego, jak ważne jest wsparcie w obliczu takiej straty. Wielu komentujących dzieliło się swoimi własnymi doświadczeniami, podkreślając, że z własnego doświadczenia wiedzą, jak boli utrata bliskiej osoby. „Życie jest wartością dla nas a także dla tych którym dajemy... Nie tylko gadżety, ale uwagę, a najważniejsze... miłość; Wyrazy współczucia; Tak mi przykro. Sam prawie dwa lata temu straciłem babcię mając 18 lat. Zmarła zaledwie tydzień po moich 18 urodzinach…. Wyrazy współczucia dla pani” - pisali z przejęciem internauci. Pod postem pojawił się również krótki, lecz bardzo wymowny wpis Hanny Lis. Dziennikarka napisała po prostu: „Przytulam. 💔”.

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Kim jest posłanka Aleksandra Leo?

Aleksandra Leo to prawniczka, która w 2005 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z czasem poszerzyła swoje kompetencje, kończąc podyplomowe studia z historii sztuki nowoczesnej w Collegium Civitas. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w ogólnopolskich mediach, takich jak radio RMF FM i telewizja TVN. To tam nabywała umiejętności w zarządzaniu skomplikowanymi procesami w obszarach mediów, kultury i biznesu. Kariera polityczna Aleksandry Leo nabrała rozpędu w 2023 roku, kiedy to, startując z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi, zdobyła 16 661 głosów i uzyskała mandat posłanki w okręgu wałbrzyskim. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Centrum.