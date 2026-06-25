Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Prezes PiS mówi o lojalności wobec Nawrockiego

Reakcje po decyzji o Orderze Orła Białego

Nadal głośno jest o decyzji Karola Nawrockiego, który zdecydował się odebrać Order Orła Białego przywódcy Ukrainy. W odpowiedzi na to Wołodymyr Zełenski samodzielnie odesłał to wyróżnienie, a przesyłka dotarła już do Kancelarii Prezydenta RP. Cała sytuacja sprawiła, że swoje ordery zaczęli zwracać również inni ukraińscy notable, w tym byli szefowie tamtejszego państwa. Na podobne kroki decydują się także polscy politycy, między innymi Michał Kamiński. Jak stwierdził w swoim oświadczeniu skierowanym do ambasadora, podjął taką decyzję po wypowiedziach i działaniach ukraińskiego prezydenta, które poparła większość tamtejszej klasy politycznej, oddając dwa państwowe odznaczenia przyznane mu za wspieranie europejskiej integracji Ukrainy.

Jarosław Kaczyński zwraca order i komentuje

Obecnie do grona osób zwracających ukraińskie odznaczenia dołączył Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania z dziennikarzami, zapytany o trwającą w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, lider Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że odda Order Księcia Jarosława Mądrego. Podkreślił, że ten gest będzie odzwierciedleniem jego stosunku do ukraińskich elit oraz wyrazem solidarności z Karolem Nawrockim: - To wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego - tłumaczył swoją decyzję.

Stanowisko w sprawie eskalacji i wsparcia dla Ukrainy

Odnosząc się bezpośrednio do kwestii pozbawienia Zełenskiego Orderu Orła Białego, Kaczyński przyznał, że początkowo preferował unikanie zaogniania tego sporu. Zauważył jednak, że konflikt jest mocno podsycany przez stronę ukraińską, co uznał za bardzo szkodliwe działanie. Dodał, że Polska powinna zacząć blokować kolejne etapy negocjacji Ukrainy z Unią Europejską, zaznaczając przy tym, że jest to jego prywatna opinia, a nie oficjalna linia partii.

Według niego, warunkiem dobrych relacji jest przyznanie się przez Kijów do winy, przeprosiny oraz godne pochowanie ofiar. Równocześnie stanowczo zadeklarował dalsze poparcie dla obrony Ukrainy przed rosyjską agresją, wskazując, że leży to również w interesie naszego kraju.

Odznaczenie Kaczyńskiego i Morawieckiego

Warto przypomnieć, że lider PiS odebrał Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy w czerwcu 2022 roku w Kijowie. Wołodymyr Zełenski uhonorował wówczas identycznym odznaczeniem także ówczesnego szefa polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego.