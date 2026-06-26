Atak kijem bejsbolowym w Gliwicach. Agresor usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-26 11:01

Gliwiccy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który 20 czerwca 2026 roku znieważył grupę osób na tle narodowościowym i zaatakował jedną z nich kijem bejsbolowym. Napastnik usłyszał już zarzuty, a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Bok policyjnego radiowozu z niebieskim napisem POLICJA i odblaskowymi pasami. Radiowóz symbolizuje interwencję po ataku kijem bejsbolowym w Gliwicach, o czym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Monika Półbratek

Agresywne zachowanie podczas spotkania w Gliwicach

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 20 czerwca 2026 roku w późnych godzinach wieczornych na terenie jednego z ogródków rekreacyjnych w Gliwicach. W miejscu tym odbywało się spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczyli obywatele Polski oraz Ukrainy. W pewnym momencie do grupy podszedł 46-letni mężczyzna, który brał udział w innym wydarzeniu odbywającym się nieopodal. Od początku zachowywał się on wulgarnie i znieważał obecnych tam obcokrajowców z powodu ich przynależności narodowościowej. Biesiadnicy, którzy byli oburzeni postawą agresora, podjęli decyzję o wyproszeniu go ze swojego spotkania.

Atak zamaskowanego napastnika kijem bejsbolowym

Mężczyzna po pewnym czasie wrócił do grupy osób, jednak tym razem przygotował się do ataku. Na głowę założył kominiarkę, a w ręku trzymał kij bejsbolowy, którym zaatakował jednego z uczestników spotkania. W wyniku uderzenia narzędziem 46-letni obywatel Ukrainy doznał obrażeń ciała. Po napaści sprawca uciekł, jednak interweniujący policjanci szybko zdołali ustalić jego tożsamość. Funkfjonariusze zatrzymali 46-latka i zabezpieczyli kij bejsbolowy, który posłużył do popełnienia przestępstwa. W chwili zatrzymania mieszkaniec Gliwic znajdował się pod wpływem alkoholu.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 46-latka

Zatrzymany mężczyzna po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu oficjalne zarzuty. Odpowie on za publiczne znieważenie osób z powodu ich przynależności narodowościowej oraz spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że podejrzany trafi do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za te czyny mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl