Atak kijem bejsbolowym w Gliwicach. Agresor usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Agresywne zachowanie podczas spotkania w Gliwicach

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 20 czerwca 2026 roku w późnych godzinach wieczornych na terenie jednego z ogródków rekreacyjnych w Gliwicach. W miejscu tym odbywało się spotkanie towarzyskie, w którym uczestniczyli obywatele Polski oraz Ukrainy. W pewnym momencie do grupy podszedł 46-letni mężczyzna, który brał udział w innym wydarzeniu odbywającym się nieopodal. Od początku zachowywał się on wulgarnie i znieważał obecnych tam obcokrajowców z powodu ich przynależności narodowościowej. Biesiadnicy, którzy byli oburzeni postawą agresora, podjęli decyzję o wyproszeniu go ze swojego spotkania.

Atak zamaskowanego napastnika kijem bejsbolowym

Mężczyzna po pewnym czasie wrócił do grupy osób, jednak tym razem przygotował się do ataku. Na głowę założył kominiarkę, a w ręku trzymał kij bejsbolowy, którym zaatakował jednego z uczestników spotkania. W wyniku uderzenia narzędziem 46-letni obywatel Ukrainy doznał obrażeń ciała. Po napaści sprawca uciekł, jednak interweniujący policjanci szybko zdołali ustalić jego tożsamość. Funkfjonariusze zatrzymali 46-latka i zabezpieczyli kij bejsbolowy, który posłużył do popełnienia przestępstwa. W chwili zatrzymania mieszkaniec Gliwic znajdował się pod wpływem alkoholu.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 46-latka

Zatrzymany mężczyzna po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu oficjalne zarzuty. Odpowie on za publiczne znieważenie osób z powodu ich przynależności narodowościowej oraz spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że podejrzany trafi do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za te czyny mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl