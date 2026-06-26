Interwencja policji w Grzybnie. Funkcjonariusze uratowali 67-letniego mężczyznę

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-26 11:00

24 czerwca 2026 roku policjanci z Komisariatu Policji w Chojnie uratowali życie 67-letniego mieszkańca miejscowości Grzybno. Dzięki szybkiej ocenie sytuacji i zdecydowanemu działaniu mundurowi dotarli do potrzebującego pomocy mężczyzny. Funkcjonariusze zdecydowali się na siłowe wejście do lokalu, gdy kontakt z lokatorem okazał się niemożliwy.

Fragment policyjnego radiowozu z napisem POLICJA na błękitnym tle i odblaskowymi żółtymi pasami, podkreślający interwencję w Grzybnie. O szybkich działaniach mundurowych przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Monika Półbratek

Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali pomoc do Grzybna

24 czerwca 2026 roku w godzinach porannych starszy sierżant Maria Maraszkiewicz oraz aspirant Tomasz Dąbrowski pełnili służbę obchodową w miejscowości Grzybno. Funkcjonariusze zostali skierowani pod wskazany adres po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów. Mieszkańcy poinformowali policjantów, że od poprzedniego dnia nie mają kontaktu z 67-letnim mężczyzną. Z ich relacji wynikało, że sąsiad jest osobą z niepełnosprawnością, cierpi na liczne schorzenia oraz przeszedł kilka tygodni wcześniej udar.

Wyważenie drzwi i odnalezienie nieprzytomnego mieszkańca

Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili, że mieszkaniec nie reaguje na pukanie ani głośne wezwania. Z wnętrza lokalu dobiegał jedynie dźwięk dzwoniącego telefonu, co wzbudziło dodatkowe podejrzenia mundurowych. Z uwagi na realne zagrożenie zdrowia funkcjonariusze podjęli decyzję o siłowym wejściu do środka. Po wyważeniu drzwi policjanci odnaleźli w jednym z pokoi leżącego na łóżku starszego mężczyznę.

Pomoc przedmedyczna i transport 67-latka do szpitala

Mieszkaniec był nieprzytomny, oddychał z wyraźnym trudem i nie nawiązywał żadnego kontaktu z otoczeniem. Funkcjonariusze zauważyli, że w pomieszczeniu panuje bardzo wysoka temperatura oraz brak odpowiedniego dopływu powietrza. Policjanci natychmiast przewietrzyli pokój i monitorowali stan poszkodowanego aż do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Po udzieleniu pomocy 67-latek został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę.

Źródło: Policja.pl