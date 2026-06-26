Laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Policjanci zatrzymali sześciu obywateli Czech

Akcja policji na terenie Jastrzębia-Zdroju

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Żorach przez wiele miesięcy analizowali zgromadzone informacje i prowadzili działania operacyjne. Ich praca pozwoliła wytypować posesję w Jastrzębiu-Zdroju, na której według ustaleń miało funkcjonować laboratorium wytwarzające metamfetaminę. W przygotowanie akcji zaangażowali się również mundurowi z Wydziału Doboru i Szkolenia KMP w Katowicach oraz CBŚP Zarządu w Radomiu. We wtorek, 23 czerwca 2026 roku, w godzinach popołudniowych policjanci weszli na teren wytypowanej nieruchomości, gdzie zatrzymali sześć osób, w tym dwie kobiety.

Chemikalia i specjalistyczny sprzęt do produkcji narkotyków

Z uwagi na wysokie stężenie substancji chemicznych, które wiązało się z trwającym procesem produkcji, szczegółowe działania wewnątrz budynku mogły rozpocząć się dopiero następnego dnia. W czynnościach wziął udział przewodnik z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania środków odurzających oraz specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci zabezpieczyli około 2 kilogramów substancji wykorzystywanych do wytwarzania metamfetaminy oraz kilkanaście gramów innych narkotyków, w tym marihuanę. Na miejscu odnaleziono także kompletne wyposażenie techniczne służące do produkcji środków odurzających.

Odnaleziono skradzione rośliny oraz przedmioty przypominające broń

Podczas przeszukania posesji kryminalni trafili na rośliny ozdobne, które najprawdopodobniej pochodzą z kradzieży dokonanych w sklepach na terenie województwa śląskiego. Wśród nich była palma o wartości kilku tysięcy złotych, którą skradziono z placówki handlowej w Żorach. Dodatkowo w pojeździe użytkowanym przez zatrzymanych mundurowi znaleźli zagłuszacz sygnału i inne urządzenia, których związek z przestępczą działalnością będzie teraz ustalany. W budynku policjanci zabezpieczyli również przedmioty przypominające karabin maszynowy oraz pistolety, które zostaną poddane szczegółowym badaniom w celu określenia ich właściwości.

Tymczasowy areszt i grożące kary dla zatrzymanych

Wszystkie zatrzymane osoby to obywatele Czech w wieku od 31 do 40 lat. Na wniosek śledczych i decyzją sądu czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych może grozić kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policjanci podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że możliwe są kolejne zatrzymania oraz rozszerzenie listy zarzutów stawianych podejrzanym.

Źródło: Policja.pl