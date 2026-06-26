Aleksander Kwaśniewski mocno o relacjach Polski z Ukrainą. "Niszczymy coś potrzebnego"

W programie „Express Biedrzyckiej” zapytano Aleksandra Kwaśniewskiego o to, czy jego zdaniem niepotrzebne gesty i decyzje rujnują długie lata pracy nad odbudową stosunków między Polską a Ukrainą.

Niepotrzebnie niszczymy coś, co jest nam potrzebne: Polsce, Ukrainie i Europie. To są działania czy błędy, które nie powinny mieć miejsca i będą nas w przyszłości kosztować. Bardzo mi smutno z tego powodu, tym bardziej, że pierwszą deklarację o procesie pojednania polsko-ukraińskiego podpisaliśmy z moim ukraińskim partnerem w '97 roku. Gdyby krok po kroku te 30 lat wykorzystać, gdybyśmy mieli dużo dyskusji na temat historii, gdybyśmy potrafili o tym głębiej rozmawiać to na pewno wiedza po obu stronach byłaby większa

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Były głowa państwa zauważa, że odpowiedzialność za obecny kryzys spoczywa również na władzach Ukrainy. Zwrócił uwagę na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia UPA. Kwaśniewski przypomniał, że historia tej organizacji jest bardzo złożona i zupełnie inaczej interpretowana w Warszawie i w Kijowie. Według niego, jeśli Wołodymyr Zełenski z pełną świadomością podjął taką decyzję, to z pewnością ulega presji ukraińskich radykałów, co określił jako bardzo negatywne zjawisko.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Aleksander Kwaśniewski:

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Dzieje się rzecz, przed która zawsze przestrzegałem: żeby relacji polsko-ukraińskich nie oddawać w ręce radykałów z obu stron. O ile Zełenski jest pewnie pod silnym wpływem środowisk radykalnych, to w Polsce pan prezydent Nawrocki sam jest radykałem i wspiera te najbardziej radykalne grupy, jak Konfederacja czy partia Baruna. Radykałowie doprowadzą do konfliktu, radykałowie nie doprowadzą do porozumienia

W przygotowanej przez redakcję galerii zdjęć można prześledzić, jak na przestrzeni lat zmieniał się prezydent Aleksander Kwaśniewski.