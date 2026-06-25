Donald Tusk na konferencji w Gdańsku. Padły ważne słowa o odbudowie Ukrainy

Donald Tusk o solidarności na otwarciu konferencji w Gdańsku

Szef polskiego rządu podczas inauguracji wydarzenia podkreślił wagę obecności zgromadzonych gości. Zaznaczył, że jest to wyraźny sygnał dla Polski, Ukrainy i reszty świata, iż pojęcie solidarności, historycznie zakorzenione w Gdańsku, wciąż żyje. Zwrócił uwagę, że nie jest to wyłącznie puste określenie, ale fundament codziennej kooperacji i realizacji dziejowej misji.

200 umów i pięć filarów. Planowane ustalenia podczas URC 2026

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w trakcie gdańskiego spotkania uczestnicy mają podpisać około 200 różnego rodzaju dokumentów, w tym porozumień i listów intencyjnych. Agenda tegorocznego szczytu opiera się na pięciu głównych obszarach: kwestiach biznesowych, zagadnieniach obronności i bezpieczeństwa, procesie integracji europejskiej, rozwoju regionów oraz budowaniu kapitału ludzkiego.

Domański, Banga i Reeves wśród prelegentów debat gospodarczych

Na czwartek zaplanowano szereg paneli ekonomicznych, w których uczestniczyć będą m.in. minister finansów Andrzej Domański oraz prezesi kluczowych instytucji finansowych: Ajay Banga z Banku Światowego i Odile Renaud-Basso stojąca na czele EBOR. Głos w dyskusjach zabierze także Rachel Reeves, pełniąca funkcję kanclerza skarbu Wielkiej Brytanii. Donald Tusk, nawiązując do europejskich aspiracji Kijowa, ocenił, że dążenia Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej są w pełni uzasadnione.

Zawsze warunkiem prawdziwego zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność do pojednania. (...) Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii - podkreślił premier.

Historyczne podziały a przyszłość Europy. Przemówienie szefa rządu

Prezes Rady Ministrów przypomniał, że to właśnie w Gdańsku wybuchł konflikt, który wydawał się trwale podzielić europejskie państwa. Wskazał, że po zakończeniu II wojny światowej zdołano przełamać nienawiść, a narody, takie jak Niemcy, Francuzi czy Polacy, potrafią dziś wspólnie kształtować przyszłość opartą na szczerej dyskusji. Szef rządu wyraził również silne przekonanie, że Ukraina zdoła obronić się przed atakami Rosji, a zapowiedzi o jej odbudowie wkrótce staną się rzeczywistością, w co wierzą wszyscy uczestnicy szczytu i mieszkańcy Europy.

Pamiętajcie wszyscy bez wyjątku, Polacy, Ukraińcy i nasi przyjaciele w Europie - przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem to pokonamy każde zło. Odbudujemy to, co źli ludzie niszczą. Głęboko w to wierzę - mówił Tusk.