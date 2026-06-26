Rozbicie grupy narkotykowej przez CBŚP i SG. Przejęto towar o wartości 2 mln zł

Działania CBŚP i Straży Granicznej w czterech województwach

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie grupy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości środków odurzających na terenie całego kraju, a postępowanie nadzoruje prokuratura w Katowicach. W drugiej połowie czerwca 2026 roku mundurowi przeprowadzili akcję w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim. W wyniku tych działań zatrzymano 7 osób w wieku od 26 do 39 lat, w tym 6 obywateli Polski oraz 1 obywatela Ukrainy.

Przeszukania i zabezpieczenie narkotyków o wartości 2 mln zł

Równolegle w różnych częściach kraju śledczy przeszukali 14 wytypowanych wcześniej lokalizacji. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 80 kg narkotyków, wśród których znalazły się kokaina, amfetamina, metamfetamina, klefedron, marihuana oraz haszysz. Czarnorynkowa wartość tych substancji została oszacowana na blisko 2 000 000 zł. Podczas czynności mundurowi przejęli również gotówkę w kwocie przekraczającej 180 000 zł, którą zabezpieczono na poczet przyszłych kar. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła prowadzić swoją nielegalną działalność od listopada 2025 roku.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych w Katowicach

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one między innymi kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełniania przestępstw narkotykowych. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 podejrzanych. Za zarzucane czyny grozi im teraz kara pozbawienia wolności nawet do 20 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z tym postępowaniem.

Wpływ środków odurzających na zdrowie i życie

Służby przypominają, że zażywanie narkotyków stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia bez względu na ich rodzaj. Substancje te mogą prowadzić do uzależnienia, występowania zaburzeń psychicznych oraz problemów z pamięcią i koncentracją u użytkowników. Osoby pod wpływem takich środków tracą kontrolę nad swoim zachowaniem i mogą podejmować ryzykowne decyzje zagrażające otoczeniu. Policjanci podkreślają, że skład i rzeczywiste stężenie narkotyków często pozostają nieznane, co dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo ich zażywania.

Źródło: Policja.pl