Marianna Schreiber startuje na prezydenta Krakowa. W sieci pojawił się jej kontrowersyjny spot

Zgodnie z planem krakowianie wybiorą prezydenta w drugiej połowie września. Dokładny termin poznamy po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów wyborczych, które nastąpiły po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum z 24 maja.

Swoją gotowość do objęcia urzędu zadeklarowała Marianna Schreiber. W nagraniu promocyjnym celebrytka obiecuje usunięcie ukraińskich oraz unijnych symboli z przestrzeni miejskiej, a także przywrócenie krzyży do placówek edukacyjnych.

Wyścig o fotel prezydencki po erze Jacka Majchrowskiego przyciągnął wielu chętnych reprezentujących rozmaite opcje polityczne.

Donald Tusk przekazał mediom, że przedterminowe wybory w stolicy Małopolski zaplanowano na początek jesieni. Premier wskazał drugą połowę września jako najbardziej realny moment na zorganizowanie głosowania w mieście. Zaznaczył jednak przy tym, że na oficjalne i ostateczne potwierdzenie tej daty trzeba jeszcze chwilę poczekać. Głównym powodem opóźnień są formalne protesty wyborcze złożone zaraz po majowym referendum. Sądowa analiza wszystkich skarg może w konsekwencji nieznacznie wpłynąć na ostateczny kalendarz wyborczy.

Konieczność wyboru nowego włodarza to bezpośrednie następstwo powszechnego plebiscytu z 24 maja. Krakowianie zdecydowali wówczas o natychmiastowym odsunięciu od władzy dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Przepisy obowiązującego prawa jasno określają ramy czasowe w takich przypadkach. Zgodnie z ustawą nowa elekcja musi odbyć się najpóźniej w ciągu dziewięćdziesięciu dni od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników wspomnianego referendum.

Wybory w Krakowie. Marianna Schreiber pokazała spot

Celebrytka oficjalnie dołączyła do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Swoją kampanię zainaugurowała w internecie, udostępniając pierwszy materiał wideo promujący jej kandydaturę. „Gdy zostanę prezydentem Krakowa, natychmiast zdejmę flagi Unii Europejskiej i Ukrainy z budynków miejskich. Zostanie tylko flaga biało-czerwona. W szkołach wrócą krzyże, symbol naszej wiary i tożsamości. Koniec z uległością wobec Brukseli i obca propagandą. Kraków będzie polski” - słyszymy w najnowszym spocie wyborczym.

Na opublikowanym filmie zawodniczka freak fightów występuje w czerwonym t-shircie ozdobionym hasłem „Polskość to normalność”. Kandydatka zdejmuje zagraniczne flagi ze ściany budynku, wieszając w ich miejsce polskie barwy narodowe. Następnie kamera pokazuje, jak kobieta umieszcza krzyż nad szkolną tablicą, by chwilę później wyrzucić unijną flagę prosto do kosza na śmieci. Cały materiał kończy się ujęciem uśmiechniętego tłumu ubranego w biało-czerwone barwy. Internauci bardzo szybko zwrócili uwagę na sztuczność całego nagrania, sugerując użycie narzędzi sztucznej inteligencji. Podejrzenia wzbudził dziwnie znikający uchwyt na flagi, który początkowo miał trzy miejsca, a w kolejnym kadrze już tylko dwa, oraz nienaturalny sposób „spływania” symbolu Unii Europejskiej do śmietnika.

Kto zastąpi Majchrowskiego? Lista kandydatów w Krakowie

Zbliżająca się rywalizacja o władzę w Krakowie zapowiada się niezwykle gorąco. Jacek Majchrowski definitywnie zakończył swoje wieloletnie rządy i nie startuje, co otworzyło drzwi dla zupełnie nowych twarzy w lokalnej polityce. Na liście chętnych do objęcia urzędu znalazło się sporo znanych nazwisk z różnych opcji. Swój start zapowiedzieli do tej pory: Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy oraz Grażyna Zofia Świat z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Konfederację reprezentuje na ten moment Bartosz Bocheńczak, a Konfederację Korony Polskiej Michał Klimek. Do szerokiego grona pretendentów dołączył także Marian Banaś, czyli były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

W przygotowanej przez naszą redakcję galerii można obejrzeć najnowsze i odważne fotografie Marianny Schreiber.

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