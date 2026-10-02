Polacy ocenili prezydenckie weto. Wyborcy prawicy nie mają wątpliwości

Konflikt na linii rząd i Pałac Prezydencki przybiera na sile, co prowokuje dyskusje o odebraniu głowie państwa jej fundamentalnych uprawnień.

Wyniki najnowszego badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster dowodzą, że Polacy są mocno podzieleni w kwestii nowelizacji ustawy zasadniczej .

. Chociaż spora część społeczeństwa odrzuca koncepcję osłabienia weta, to niemal połowa zadeklarowanych wyborców domaga się gruntownych reform.

Możliwość blokowania ustaw przez prezydenta od wielu miesięcy stanowi główną oś sporu między koalicją rządzącą a głową państwa. W związku z tym zapytano obywateli, czy ustawa zasadnicza powinna zostać znowelizowana, aby odebrać Pałacowi Prezydenckiemu tak potężny instrument nacisku. Rezultaty najnowszego badania wykonanego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” bezlitośnie obnażają głęboki podział polskiego społeczeństwa w tym gorącym politycznie temacie.

Sondaż o wecie prezydenta. Polacy odrzucają zmiany

Ankieterzy zapytali wprost o potrzebę modyfikacji Konstytucji w celu osłabienia uprawnień Prezydenta RP. Pozytywnie na taki scenariusz patrzy łącznie 36 procent obywateli, z czego 19 procent wyraża zdecydowane poparcie, a 17 procent skłania się ku tej opcji. Zdecydowanie silniej reprezentowana jest jednak grupa przeciwników majstrowania przy wecie. Zmian nie chce 42 procent ankietowanych, przy czym niemal jedna czwarta (24 procent) kategorycznie odrzuca taki pomysł, a 18 procent wybiera odpowiedź „raczej nie”.

Warto zwrócić uwagę na potężny odsetek osób zagubionych w ustrojowym sporze. Okazuje się, że aż 22 procent uczestników badania nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska. Jeśli odrzucimy głosy niezdecydowanych, widać wyraźną przewagę obrońców obecnych przepisów – 54 procent z nich staje w obronie prezydenckich uprawnień, podczas gdy 46 procent domaga się ich prawnej redukcji.

Wyborcy PiS i Konfederacji bronią uprawnień głowy państwa

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy przyjrzymy się nastrojom panującym w elektoracie formacji prawicowych. Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji mówią tutaj niemal jednym głosem. Zaledwie 11 procent z nich dopuszcza myśl o ucięciu prezydenckich prerogatyw (3 procent to głosy na „zdecydowanie tak”, a 8 procent na „raczej tak”).

W tej grupie politycznej dominuje potężny sprzeciw wobec jakichkolwiek modyfikacji. Aż 73 procent wyborców prawicy twardo broni status quo, z czego 52 procent jest kategorycznie na „nie”, a 21 procent tylko skłania się ku odmowie. Brak opinii deklaruje zaledwie 16 procent badanych w tej kohorcie. Odrzucając osoby niezdecydowane, miażdżące 87 procent prawicowych wyborców staje w obronie instytucji weta, zostawiając marne 13 procent dla zwolenników rewolucji ustrojowej.

Zasady prezydenckiego weta. Potrzebna zmiana Konstytucji

W obowiązującym porządku prawnym głowa państwa ma prawo zablokować nową ustawę i odesłać ją do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia. Złamanie oporu prezydenta wymaga od posłów gigantycznej mobilizacji – odrzucenie weta jest możliwe tylko większością trzech piątych głosów, przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby parlamentarzystów. Jakiekolwiek manipulacje przy tym mechanizmie wymuszają bezpośrednią ingerencję w fundamentalne zapisy Konstytucji.

Z najnowszych pomiarów nastrojów społecznych jasno wynika, że radykalne uderzenie w kompetencje prezydenta nie pociąga za sobą większości Polaków. Co więcej, ponad jedna piąta narodu w ogóle nie ma w tej skomplikowanej materii sprecyzowanych poglądów. Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 21-22 września 2026 roku. Wykorzystano w nim metodę CAWI na reprezentatywnej próbie 1029 dorosłych obywateli Polski w wieku powyżej 18 lat, a maksymalny błąd oszacowania wyniósł w tym przypadku około 3 procent.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki w USA

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