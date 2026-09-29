Magdalena Ogórek odchodzi z telewizji wPolsce24. Odniosła się do powodów decyzji

Współpraca Magdaleny Ogórek z wPolsce24

Od września 2024 roku Magdalena Ogórek współpracowała ze stacją wPolsce24.pl, stając się jedną z jej najważniejszych twarzy po odejściu z TVP. Dziennikarka zyskała dużą sympatię widzów i pozycję gwiazdy w nowym miejscu pracy. Jej autorski program "Studio Magdaleny Ogórek" okazał się dużym sukcesem, osiągając znakomite wyniki oglądalności i trafiając do grona najchętniej wybieranych audycji w ramówce stacji.

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Ogórek odchodzi z telewizji wPolsce24. Wyniki oglądalności robią wrażenie

Z danych przedstawionych w sierpniu przez portal Wirtualne Media wynika, że jej program przyciągał przed ekrany średnio ponad 326 tysięcy osób. Dziennikarka występowała również w takich audycjach jak "Rozmowa polityczna", "Polityka na deser" oraz "Minęła 20:05". Widzowie chętnie śledzili jej programy i często okazali jej sympatię, przysyłając kwiaty, którymi Ogórek dzieliła się w mediach społecznościowych. Niestety, wkrótce jej współpraca z wPolsce24.pl dobiegnie końca.

Odejście z wPolsce24. Szok w stacji po decyzji Magdaleny Ogórek

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Wirtualne Media, to dziennikarka zdecydowała się na zakończenie współpracy i wybór nowej ścieżki zawodowej. Jej niespodziewana decyzja wywołała duże zdziwienie wśród współpracowników. Jedno ze źródeł portalu nazwało tę sytuację wielkim zaskoczeniem dla redakcji wPolsce24, zaznaczając, że nikt nie przewidywał takiego obrotu spraw, a jej odejście oznacza poważne straty wizerunkowe, szczególnie ze względu na dużą popularność jej wieczornego programu o 21:00.

Projekty Magdaleny Ogórek po odejściu z telewizji

W wywiadzie udzielonym serwisowi Plejada, Magdalena Ogórek potwierdziła informacje o odejściu z prawicowej stacji, argumentując to potrzebą ciągłego rozwoju:

Całe życie towarzyszy mi wewnętrzny imperatyw ciągłego podążania do przodu. Mając 35 lat, zostałam kandydatką na prezydenta. Zbudowałam pierwsze w Polsce Muzeum Sztuki Zagrabionej, opowiadające o rabunku polskich dóbr kultury. (...) W telewizji wPolsce24 stworzyłam program "Studio Magdaleny Ogórek", który osiąga wysoką i przede wszystkim stałą widownię. Lubię tworzyć projekty z sukcesem. Teraz czas na nowe - podkreśliła.

Muzeum Sztuki Zagrabionej. Nowe wyzwania w życiu Magdaleny Ogórek

Co teraz planuje dziennikarka? Magdalena Ogórek jest osobą niezwykle zajętą, angażującą się w wiele projektów. W rozmowie z "Gazetą Wrocławską" zdradziła, że na Dolnym Śląsku, w miejscowości Sulisławice niedaleko Ząbkowic Śląskich, założyła Muzeum Sztuki Zagrabionej. Obecnie to właśnie temu projektowi poświęca najwięcej uwagi, przyznając, że choć muzeum już działa, to przez ostatnie trzy lata wszystkie obowiązki spoczywały wyłącznie na jej barkach, co negatywnie wpłynęło na jej zdrowie. Z tego powodu stara się teraz zorganizować grupę wolontariuszy, którzy pomogą jej w prowadzeniu placówki.