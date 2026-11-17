• Michał Zarzecki zrezygnował z funkcji szefa gabinetu politycznego u ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, gdy wyszło na jaw, że państwowy KOWR uregulował jego zadłużenie w wysokości ponad 2,24 mln zł.

• Do przejęcia długów doszło po październiku 2024 roku, po czym Zarzecki z funkcji byłego doradcy awansował na wysokie stanowisko w resorcie.

• Resort rolnictwa utrzymuje, że cała procedura przebiegła zgodnie z prawem w ramach wsparcia dla zadłużonych gospodarzy, a sam urzędnik po oddłużeniu wydzierżawił swoją dawną ziemię od KOWR-u do 2044 roku.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał we wtorek informację o zatwierdzeniu dymisji Michała Zarzeckiego. Dotychczasowy szef gabinetu politycznego w tym resorcie żegna się ze stanowiskiem po wybuchu afery wokół wielomilionowej pomocy, jakiej udzielił mu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), spłacając jego prywatne zadłużenie.

Kulisy tej operacji ujawnił Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski. Według ustaleń portalu Zarzecki pełnił funkcję doradcy Krajewskiego już w okresie, gdy polityk był jeszcze wiceministrem. Urzędnik rozstał się z ministerstwem w październiku 2024 roku, a cztery miesiące później państwowy KOWR uregulował jego ogromne zobowiązania wynoszące 2,24 mln zł.

Po całkowitym oddłużeniu urzędnika Stefan Krajewski, sprawujący już urząd konstytucyjnego ministra, ponownie zatrudnił swojego dawnego współpracownika. Tym razem powierzył mu znacznie ważniejszą funkcję szefa gabinetu politycznego.

Minister Stefan Krajewski i resort rolnictwa bronią spłaty długu Michała Zarzeckiego

Pomimo rezygnacji współpracownika Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsekwentnie zapewnia, że cała procedura przebiegła bez żadnych uchybień. W oficjalnym komunikacie instytucja podkreśla, iż restrukturyzacja zadłużonego gospodarstwa należącego do Zarzeckiego została przeprowadzona w pełni legalnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

„Chcę jasno podkreślić, że w przedstawionej sprawie nie wykazano naruszenia prawa. Rozwiązania, z których skorzystał Michał Zarzecki, zostały stworzone po to, aby pomagać rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej” – napisał w mediach społecznościowych minister Stefan Krajewski.

Michał Zarzecki wydzierżawił ziemię od KOWR po spłacie milionowego zadłużenia

Dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili ponadto, że zaraz po spłaceniu zobowiązań przez państwo Michał Zarzecki podpisał umowę dzierżawy swoich dawnych gruntów z agencją, która oddłużyła jego gospodarstwo. Dokument gwarantuje mu użytkowanie tej ziemi aż do 2044 roku, a sam resort rolnictwa oficjalnie potwierdził, że minister Krajewski miał pełną wiedzę o sytuacji finansowej swojego podwładnego.

Urzędnicy resortu wyjaśniają, że mechanizm przejmowania zobowiązań przez KOWR jest otwarty dla wszystkich gospodarzy, którzy spełnią określone w ustawie kryteria. Takie wsparcie ma zapobiegać bankructwom rolników oraz utracie mienia potrzebnego do wytwarzania żywności.

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