Wizyta Jacka Murańskiego przy ulicy Wiejskiej wynikała z obrad sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Parlamentarzyści rozpatrywali tam wniosek złożony przez samego zawodnika, który domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej posła Prawa i Sprawiedliwości, Sebastiana Kalety. Polityk określił go wcześniej mianem „jednego z największych patusów w polskim internecie”.

To jednak nie koniec zaskoczeń, ponieważ w rozmowie z obecnymi na miejscu reporterami Murański zadeklarował udział w przyszłorocznych wyborach senackich. „Tak, niezależnie. Ja jestem konserwatystą, narodowcem. Ja nie jestem wężem, skóry nie zmieniam” – oświadczył z pełną powagą Murański. Chwilę później sprecyzował swoje sympatie na scenie politycznej i wyjaśnił, z kim jest mu najbardziej po drodze.

Natomiast, niewątpliwie ogromne wrażenie robi na mnie w ostatnim czasie zarówno pan Kosiniak-Kamysz, jak i drugi z PSL-u znany konserwatysta, którego widziałbym w roli wicepremiera. Nie ukrywam, że PSL jawi się w tej chwili jako jedyna reprezentacja konserwatywnej, racjonalnej Polski. Im lepszy wynik zdobędzie PSL, tym będzie większa przeciwwaga dla Lewicy w przyszłym Sejmie i tym lepiej dla Polski racjonalnej, konserwatywnej, zdrowo myślącej i narodowej” – ocenił.

Jacek Murański w polityce i serialach. Kim jest zawodnik freak fightów?

Jacek Murański zdobył rozpoznawalność przede wszystkim dzięki pojedynkom w organizacjach freak-fightowych, choć realizuje się również jako aktor niezawodowy. Na swoim koncie ma epizody w popularnych produkcjach telewizyjnych, takich jak „Ojciec Mateusz”, „Na Wspólnej”, „Pierwsza Miłość” oraz „Klan”. Widzowie mogli go też zobaczyć na ekranie w serialach „Krucjata”, „Archiwista” i „Lombard. Życie pod zastaw”.

W kontekście politycznym zrobiło się o nim głośno w ubiegłym roku, kiedy to podczas kampanii wyborczej na jego słowa powołał się premier Donald Tusk. „To postać znana, także panu Nawrockiemu” – mówił wówczas szef rządu. „Znana między innymi z walk MMA, a także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: »wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak - Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego«” – przytaczał jego wypowiedź premier Tusk.