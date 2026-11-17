Publikacje Marianny Schreiber w mediach społecznościowych regularnie wywołują gorące dyskusje. Tym razem celebrytka postanowiła skupić się na Marcie Nawrockiej. Opublikowała na platformie X zdjęcie pierwszej damy ubranej w długą, efektowną czerwoną suknię. Choć sam strój przyciągał uwagę, to właśnie krótki komentarz dodany przez autorkę posta wywołał w sieci prawdziwą burzę.

Marianna Schreiber opatrzyła fotografię zaledwie dwoma słowami, pisząc krótko „Nasza Królowa”. To wystarczyło, aby wywołać lawinę komentarzy i pouczeń pod adresem celebrytki.

Nasza Królowa🇵🇱 https://t.co/EoMA4eeCmw— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) November 16, 2026

Internauci odpowiadają Mariannie Schreiber i tłumaczą ustrój Polski

Użytkownicy sieci błyskawicznie przystąpili do komentowania, zarzucając autorce nieznajomość podstaw ustroju państwowego. Wpisy pełne były ironii oraz niedowierzania. Komentujący masowo uświadamiali Mariannę Schreiber, że w Polsce nie obowiązuje monarchia.

Jeden z internautów skomentował to słowami „Proponuję poduczyć się i przestać oglądać Republikę, bo to, co teraz napiszę, może panią zaszokować. W Polsce nie ma króla, więc i królowej również nie ma, w Polsce jest wybierany prezydent”. Kolejny użytkownik platformy X zwrócił się do celebrytki z bezpośrednim pytaniem „To jest dowcip czy my już mamy monarchię?”.

W kolejnym wpisie przypomniano, że nasze państwo wciąż jest republiką, a nie królestwem. Część komentujących odeszła do publikacji z humorem, ale wielu nie kryło złośliwości wobec autorki.

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Marta Nawrocka nazwana królową. W komentarzach wspomniano o Dodzie

Wymiana zdań pod fotografią Marty Nawrockiej błyskawicznie zeszła z tematu samej kreacji. Komentujący zaczęli nawiązywać do wrażliwych dla Marianny Schreiber kwestii, w tym do jej religijności. Jeden z internautów zapytał „Katoliczko Marianno, to mamy dwie królowe?”, nawiązując tym samym do Matki Boskiej tradycyjnie tytułowanej Królową Polski.

Niektórzy użytkownicy twierdzili z kolei, że miano królowej przysługuje Dodzie, która sama używa wobec siebie takiego określenia. Krótki podpis pod zdjęciem pierwszej damy sprawił, że zamiast o modzie, internauci zaczęli dyskutować o polityce i ustroju.