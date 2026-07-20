Lubnauer uderza w prezydenta Nawrockiego. Zaskakujące porównanie sytuacji w PiS

Katarzyna Lubnauer atakuje Karola Nawrockiego

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer wystąpiła w poniedziałkowym wydaniu „Porannej rozmowy RMF FM”. Dyskusja zeszła na temat relacji między obecnym rządem a prezydentem Karolem Nawrockim. Poruszono również kwestię ustaw, które mają trafić do podpisu głowy państwa. Kiedy zapytano polityczkę Koalicji Obywatelskiej o planowane regulacje dotyczące statusu osoby najbliższej, ta odpowiedziała bardzo jednoznacznie, wyrażając swoją opinię o postawie prezydenta.

– Widzimy, że mamy prezydenta takiego jakiego mamy. Myślę, że pan prezydent chyba nie chce pomóc Polakom

Najmocniejsze słowa pod adresem Karola Nawrockiego padły chwilę później, kiedy wiceszefowa MEN zarzuciła mu blokowanie ważnych zmian prawnych.

– Najzwyczajniej w świecie on jest takim siewcą destrukcji, w bardzo wielu kwestiach i w sprawie rzecznika praw ucznia i w kwestii statusu osoby najbliższej w związku i w sprawie ustawy o kryptowalutach, kiedy można było uregulować ten rynek i chronić klientów – stwierdziła Katarzyna Lubnauer. Polityczka dodała także: – Po prostu pan prezydent najzwyczajniej w świecie uważa, że sypanie piasku w tryby pracy rządu, pracy parlamentu jest dobrym pomysłem na politykę

Wiceszefowa MEN porównuje PiS do brazylijskiej telenoweli

W trakcie wywiadu na antenie RMF FM poruszono także temat obecnej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Katarzyna Lubnauer została zapytana o plotki dotyczące rzekomych rozłamów w ugrupowaniu. Wiceszefowa resortu edukacji zaznaczyła, że nie przewiduje całkowitego rozpadu partii. Jednocześnie stwierdziła, że to, co obecnie dzieje się wokół PiS, bardzo przypomina jej „telenowelę brazylijską”.