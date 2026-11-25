Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, prokurator Piotr Żak ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, który prowadzi postępowanie w sprawie afery Collegium Humanum, zamierzał pociągnąć do odpowiedzialności karnej pięcioro posłów. Śledczy przygotowali wnioski dotyczące Ewy Leniart i Daniela Milewskiego z PiS, Michała Kołodziejczaka z KO, a także Szymona Hołowni i Michała Koboski z Polski 2050.

Dokumenty w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie parlamentarzystów do odpowiedzialności jeszcze w październiku zaakceptowała Beata Marczak, ówczesna zastępczyni prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Zanim jednak pisma dotarły do Sejmu, sprawa przybrała nieoczekiwany obrót.

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Waldemar Żurek zawiesza Beatę Marczak. Do Sejmu trafiają tylko trzy wnioski

Przełom nastąpił 20 listopada, kiedy prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił Beatę Marczak. Oficjalnym powodem tej decyzji miał być brak należytego nadzoru nad postępowaniami w podlegającym jej pionie. Trzy dni później, w poniedziałek 23 listopada, Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów.

Jak odnotowuje „Rzeczpospolita”, do izby niższej wpłynęły ostatecznie dokumenty obejmujące wyłącznie Ewę Leniart, Daniela Milewskiego i Michała Kołodziejczaka. Wśród przesłanych wniosków pominięto natomiast Szymona Hołownię oraz Michała Koboskę.

Afera Collegium Humanum i pominięte wnioski. Śledczy mówią o „wybiórczym” działaniu

Jeden ze śledczych w rozmowie z dziennikiem ocenił, że odsunięcie prokurator Beaty Marczak od obowiązków mogło ułatwić przekazanie wniosków w sposób „wybiórczy”. Jednocześnie rozmówca gazety zaznaczył, że w jego ocenie kwestia immunitetów nie stanowiła bezpośredniego powodu zawieszenia zastępczyni prokuratora generalnego.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk odmówił komentarza na ten temat. Sama Beata Marczak potwierdziła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” fakt swojego zawieszenia i przekazała, że analizuje możliwość złożenia odwołania od tej decyzji.

Postępowanie dotyczące Collegium Humanum, w którym przewijają się nazwiska polityków, obejmuje nieprawidłowości związane między innymi z uzyskiwaniem dyplomów ukończenia studiów podyplomowych. Posiadanie tych dokumentów otwierało drogę do zasiadania w radach nadzorczych spółek.