Lech Wałęsa na zdjęciu z wanny. Słynny polityk chwali się wizytą w uzdrowisku

Spis treści Z jakimi chorobami zmaga się Lech Wałęsa?

Były przywódca Solidarności często bywa w sanatoriach, a aktualnie regeneruje siły w Lądku-Zdroju, gdzie każdego dnia przechodzi serię siedmiu specjalistycznych zabiegów zdrowotnych .

. Polityk od dłuższego czasu boryka się z licznymi chorobami, włączając w to zaawansowaną cukrzycę, kłopoty z sercem oraz interwencję chirurgiczną związaną najprawdopodobniej z leczeniem onkologicznym.

Pomimo trudności ze zdrowiem Lech Wałęsa nie zwalnia tempa i bezustannie uczestniczy w życiu społecznym, regularnie odbywając wizyty w różnych zakątkach Polski i świata.

Sonda Czy Lech Wałęsa był dobrym prezydentem Polski? Tak, zdecydowanie. Nie, nie wydaje mi się.

Były prezydent chętnie ładuje akumulatory w krajowych ośrodkach wypoczynkowych, a szczególnym sentymentem darzy urokliwy Lądek-Zdrój. Za pośrednictwem profilu na Facebooku słynny polityk zrelacjonował swoją wizytę w obiekcie Zdrój Wojciech, gdzie skrupulatnie realizuje plan siedmiu codziennych procedur leczniczych. W harmonogramie kuracjusza przewidziano między innymi aktywność w basenie, relaks w jacuzzi, piesze wędrówki, kąpiele perełkowe, hydromasaże kończyn dolnych oraz sesje na specjalnym łóżku wodnym, a całość uzupełniają manualne zabiegi relaksacyjne wykonywane przez doświadczonego profesjonalistę. Tak zaplanowany pobyt stanowi idealne połączenie korzyści zdrowotnych z odpoczynkiem.

Swoją wizytę w górskim kurorcie polski noblista udokumentował obszerną fotorelacją, która pozwala fanom śledzić jego każdy krok w ośrodku. Na opublikowanych kadrach można zaobserwować polityka podczas ćwiczeń w wodzie, a także w trakcie relaksu na stołach rehabilitacyjnych. Znaczna część fotografii przedstawia spacery po malowniczej okolicy, podczas których były przywódca państwa podziwia wyjątkowe górskie krajobrazy. W internetowym albumie nie zabrakło również odważniejszych ujęć w białym hotelowym szlafroku oraz szeroko komentowanego zdjęcia wykonanego bezpośrednio z wanny. Wszystko wskazuje na to, że polityk maksymalnie czerpie z udogodnień oferowanych przez Zdrój Wojciech.

Z jakimi chorobami zmaga się Lech Wałęsa?

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla od wielu lat musi stawiać czoła poważnym wyzwaniom medycznym, a jednym z jego największych problemów jest zaawansowana cukrzyca. Powikłania tej przewlekłej choroby doprowadziły u niego w przeszłości do wystąpienia stopy cukrzycowej. Dodatkowo organizm polityka jest obciążony schorzeniami kardiologicznymi, które wymusiły konieczność operacyjnego wszczepienia rozrusznika serca. W sierpniu 2025 roku słynny działacz opublikował w sieci krótki wpis o zabiegu usunięcia „tego, co chodzi do tylu”, co w opinii wielu osób jednoznacznie sugeruje podjęcie przez niego walki z chorobą nowotworową.

Pogarszający się stan zdrowia absolutnie nie powstrzymuje legendarnego opozycjonisty przed prowadzeniem bardzo intensywnego trybu życia. Noblista systematycznie pojawia się w różnych częściach kraju, odbywa dalekie loty do Stanów Zjednoczonych, a także wizytuje Parlament Europejski w Strasburgu, gdzie został oficjalnie uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. Podczas wszystkich publicznych wystąpień i prywatnych podróży historyczny przywódca zawsze znajduje czas dla swoich sympatyków i nigdy nie odmawia zrobienia sobie z nimi pamiątkowej fotografii.

W naszej galerii zobaczysz Lecha Wałęsa w Ląsku-Zdroju:

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