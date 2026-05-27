Łatwogang apeluje do Nawrockiego i Tuska o pomoc. Pałac Prezydencki reaguje

Apel Łatwoganga do Karola Nawrockiego i Donalda Tuska

Piotr Hancke, czyli Łatwogang, zyskał międzynarodowy rozgłos dzięki akcji na rzecz Fundacji „Cancer Fighters”. Zawsze unikał powiązań z polityką. Niedawno zakończył charytatywną podróż rowerową z Zakopanego do Gdańska, podczas której zbierał fundusze na leczenie dziecka zmagającego się z dystrofią mięśniową Duchenne'a (DMD). Niedługo po tym wydarzeniu opublikował film skierowany do Karola Nawrockiego oraz gabinetu Donalda Tuska.

W tym materiale zwracam się do pana prezydenta oraz rządu. Absolutnie nagrywam to bez żadnych podziałów. Nie jest to żaden rodzaj kontrowersji, nie szukam czegoś takiego. Jestem również osobą apolityczną. W żaden sposób nie chcę wchodzić w politykę (...) Zwracam się do prezydenta i do rządu. Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, żeby prezydent wraz z rządem w jakiś sposób połączyli siły (...) Jestem pewny, że cały rząd, prezydent, wszystkie instytucje państwowe, wszyscy jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, żeby te dzieciaki mogły przeżyć życie i być zdrowe

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, skomentował w „Fakcie” inicjatywę youtubera. Zaznaczył, że Karol Nawrocki zainicjował systemowe rozwiązania mające na celu finansowanie terapii chorób rzadkich, takich jak dystrofia mięśniowa. Podkreślił również, że prezydent złożył już podpis pod stosownymi regulacjami, które obejmują leczenie dzieci i młodzieży.

Prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą systemowego rozwiązania problemów związanych z finansowaniem leczenia chorób rzadkich, do których należy między innymi dystrofia mięśniowa

Rzecznik przypomniał, że ramy prawne dla finansowania terapii chorób rzadkich zostały już ustanowione przez prezydenta. Zauważył, że nowe regulacje w Funduszu Medycznym już obowiązują, co daje zielone światło dla dalszych kroków ze strony Rady Ministrów.

Pan prezydent podpisał 5 grudnia 2025 r. nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, w której znalazły się rozwiązania zaproponowane przez pana prezydenta a umożliwiające finansowanie leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży

Od kilku miesięcy są więc gotowe mechanizmy finansowania leczenia cierpiących dzieci. Zgodnie z art. 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do opieki medycznej a władze publiczne mają obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom. W tej sprawie nie może być jakichkolwiek podziałów. Zdrowie dzieci jest najważniejsze. Są gotowe rozwiązania wdrożone dzięki decyzji prezydenta, czas na działanie rządu i znalezienie środków na leczenie

