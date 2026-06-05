Kto zastąpi odwołanego prezydenta Krakowa. W KO mówi się o trzech głośnych nazwiskach

Pod koniec maja, dokładnie 24 dnia tego miesiąca, krakowianie zdecydowali w ogólnomiejskim referendum o pozbawieniu urzędu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Ta decyzja wymusiła na lokalnych władzach organizację przyspieszonych wyborów na gospodarza miasta. Na politycznej giełdzie pojawiła się już spora grupa oficjalnych pretendentów do objęcia najwyższego stanowiska w krakowskim magistracie. W wyścigu o fotel prezydencki wystartują między innymi Aleksandra Owca reprezentująca partię Razem, Bartosz Bocheńczak startujący z ramienia Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej oraz Grażyna Zofia Świat jako twarz Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, a także Michał Drewnicki zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość.

Swój start w nadchodzącej kampanii zadeklarowali także Marianna Schreiber i Marian Banaś, którzy postanowili samodzielnie poinformować opinię publiczną o własnych ambicjach politycznych. W obozie Koalicji Obywatelskiej nadal trwa proces poszukiwania odpowiedniego kandydata, a ostateczny wybór wciąż owiany jest tajemnicą. Aktualnie politycy tego ugrupowania prowadzą intensywne negocjacje z osobami branymi pod uwagę w tym prestiżowym wyścigu. Władze partii nie podjęły jeszcze żadnych wiążących kroków w kwestii oficjalnej nominacji na to stanowisko.

Koalicja Obywatelska szuka kandydata na prezydenta Krakowa

Działacze partyjni rozważają obecnie trzy kluczowe postaci, które mogłyby zawalczyć o zwycięstwo w nadchodzącym głosowaniu. W elitarnym gronie potencjalnych nominatów znalazła się senator KO Monika Piątkowska, a także Paweł Kowal, który kieruje sejmową komisją spraw zagranicznych oraz Radą do spraw Współpracy z Ukrainą, i Bartłomiej Sienkiewicz, znany jako europoseł, a w przeszłości szef resortu kultury oraz spraw wewnętrznych. Informatorzy Polskiej Agencji Prasowej podkreślają, że zasadniczą kwestią pozostaje osobista chęć poszczególnych polityków do wzięcia udziału w tym trudnym starciu. „- Sienkiewicz jest silnym nazwiskiem, ale nie mam żadnych przesłanek, by sądzić, że chce podjąć się tej roli i o nią zabiega. Być może dobrym pomysłem jest osoba, która jest o proweniencji politycznej związanej z szeroko pojętą koalicją rządzącą, ale niekoniecznie jest osobą partyjną” - komentował w rozmowie z PAP jeden z regionalnych działaczy.

Wspominana w kuluarach Monika Piątkowska ma już na swoim koncie doświadczenie w pracy dla krakowskiego samorządu, gdzie pełniła rolę pełnomocniczki ówczesnego prezydenta Jacka Majchrowskiego do spraw marki miasta, dbając o jego odpowiedni wizerunek. Miejscowi politycy przyznają jednak otwarcie, że ostateczny głos w kwestii wyboru właściwego pretendenta będzie należał do premiera Donalda Tuska. Oficjalne ogłoszenie nazwiska kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa nastąpi w przeciągu nadchodzących tygodni. Z kolei przedstawiciele Nowej Lewicy zaplanowali prezentację swojego kandydata w najbliższy poniedziałek dokładnie o godzinie 17.

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