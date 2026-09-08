Kto ukrywał Zbigniewa Ziobrę? Prokuratura bierze pod lupę Sakiewicza i Bielana

Nowe śledztwo uderza w znane twarze. Kto zorganizował wyjazd Ziobry?

Cała machina ruszyła po wtorkowym spotkaniu z mediami przedstawicieli Zespołu ds. Rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. To tam otwarcie wskazano nazwiska osób, które mogły być zamieszane w ukrycie byłego ministra. Adam Szłapka poinformował na portalu X, że sprawą interesują się już odpowiednie organy i sprawdzają dwie rozpoznawalnie postacie z prawicowych kręgów.

Nowe śledztwo ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry. Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomagali mu uniknąć odpowiedzialności karnej.Nikt nie stoi ponad prawem. Trzeba wyjaśnić, kto pomagał Ziobrze.— Adam Szłapka (@adamSzlapka) September 8, 2026

Onet wskazuje na nowe śledztwo ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry. Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomagali mu uniknąć odpowiedzialności karnej. Nikt nie stoi ponad prawem. Trzeba wyjaśnić, kto pomagał Ziobrze - zaznaczył na X Adam Szłapka.

Piotr Głowski, członek rozliczającego PiS zespołu, wprost powiedział, że bez pomocy z zewnątrz cały plan z wyjazdem po prostu by nie wypalił. Jego słowa nie pozostawiły złudzeń co do skali całego przedsięwzięcia.

Nie udałaby się w tym roku dalej do USA po wygranych przez partię TISZA wyborach i informacji, że Peter Magyar nie wyda go Polsce, czyli państwo węgierskie, gdyby nie dwie osoby: Tomasz Sakiewicz, Adam Bielan – mówił podczas konferencji Głowski.

Warszawscy prokuratorzy na początku września 2026 r. oficjalnie zaczęli badać sprawę. Śledczy mają sprawdzić, w jaki sposób szef TV Republika Tomasz Sakiewicz oraz europoseł PiS Adam Bielan mieliby chronić Ziobrę. Służby interesują się przede wszystkim legitymacją korespondenta, którą miał otrzymać uciekinier, oraz tym, czy za wyjazdem szły również przelewy pieniężne lub inna forma wsparcia logistycznego. Ruch prokuratury to pokłosie zgłoszenia, które jeszcze w maju wysłała do śledczych kancelaria prawna Romana Giertycha.

Rola Sakiewicza i Bielana w ucieczce. Co sprawdzają służby?

Śledczy oszczędnie dawkują informacje na temat prowadzonego postępowania, ale na podstawie słów zespołu ds. rozliczeń można złożyć obraz podejrzewanych nadużyć. Najwięcej wątpliwości u śledczych budzi postawa i działania szefa TV Republika, który miał kluczowy udział w ułatwieniu całego procederu.

Ze złożonego zawiadomienia wynika, że służby szczególnie wnikliwie weryfikują status dziennikarski, jaki Ziobro otrzymał w stacji kierowanej przez Sakiewicza. Śledczy przypuszczają, że mogła to być po prostu sprytna wymówka ułatwiająca mu podróżowanie i swobodne przebywanie za granicą, jak również ewentualne przepływy finansowe. Służby sprawdzają też, na ile telewizja mogła angażować się w przygotowanie logistyki wyjazdu polityka.

Co do roli europosła Bielana, prokuratura na ten moment nie podaje szczegółów. Jednak w zawiadomieniu kancelarii Giertycha polityk wymieniany jest twardo obok szefa TV Republika. Całe postępowanie krąży wokół pytania, czy ci dwaj mężczyźni świadomie wykorzystali własne możliwości do zorganizowania politykowi ucieczki przed krajowymi sądami. Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwane przez śledczych w kolejnych tygodniach.

Co grozi Ziobrze? Prokuratura bada wydatki z Funduszu Sprawiedliwości

Początkiem problemów byłego ministra są niejasności związane z dysponowaniem środkami z Funduszu Sprawiedliwości. To w tym śledztwie zarzuca się mu najwięcej. Z ustaleń nowej prokuratury wynika, że Ziobro jako szef resortu, miał wręcz zarządzać procederem o charakterze grupy przestępczej.

Na ten moment szykowane są 26 zarzuty, a w tym te o przymuszaniu własnych pracowników do łamania procedur, by wybrane fundacje i organizacje otrzymywały państwowe środki z funduszu. Według wiedzy śledczych były minister osobiście sterował konkursami, a pieniądze szły do osób i miejsc, które zupełnie nie spełniały podstawowych wymogów.

Warto pamiętać, że jeszcze w styczniu 2026 r. władze Węgier – z premierem Viktorem Orbánem na czele – oficjalnie roztoczyły nad Ziobrą polityczny parasol, dając mu status uchodźcy. Sytuacja zmieniła się w lutym, gdy mokotowski sąd podjął decyzję o jego aresztowaniu. To skutkowało listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania, po których Ziobro zniknął z kraju. Od maja oficjalnie przebywa on na terytorium USA. Obecnie prokuratorzy muszą ustalić, kto podał mu pomocną dłoń w ucieczce i umożliwił uniknięcie aresztu.

QUIZ. Był szeryfem, jest uciekinierem. Test wiedzy o Zbigniewie Ziobrze. Pytania mogą zaskoczyć Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodził się Zbigniew Ziobro? W Gdańsku W Warszawie w Krakowie Następne pytanie