Tłumy na świeckim pogrzebie Joanny Rawik. Znany dziennikarz wśród żałobników

Spis treści Ostatnia droga Joanny Rawik. Świecki pogrzeb piosenkarki na Powązkach

Ostatnia droga Joanny Rawik. Świecki pogrzeb piosenkarki na Powązkach

Na stołecznych Powązkach zorganizowano pożegnanie Joanny Rawik. Uroczystość, na wyraźne życzenie zmarłej, miała wyłącznie świecki przebieg. Gwiazda polskiej estrady odeszła 15 sierpnia 2026 roku w wieku 92 lat. Jako uznana wokalistka i aktorka, swoje pierwsze kroki stawiała w latach pięćdziesiątych, występując w kabarecie Kaczka, gdzie śpiewała piosenki francuskie. Jej artystyczna ścieżka wiodła również przez słynny krakowski klub Pod Jaszczurami oraz kabaret Kundel. Publiczność do dziś pamięta jej niepowtarzalny, głęboki tembr głosu, którym hipnotyzowała słuchaczy.

Wśród największych przebojów, które wykreowała, znajdują się takie utwory jak „Po co nam to było” czy „Romantyczność”. To jednak za wykonanie piosenki „Nie chodź tą ulicą” w 1966 roku zdobyła prestiżową statuetkę na opolskim festiwalu. Talent Joanny Rawik doceniła nie tylko polska publiczność. Artystka regularnie wyjeżdżała w trasy koncertowe, występując przed widownią m.in. we Francji, Czechosłowacji, Niemczech Zachodnich, a także w Jugosławii, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Bogaty dorobek artystyczny gwiazdy nie przeszedł bez echa na szczeblu państwowym. W uznaniu za wkład w rozwój krajowej kultury, artystkę odznaczono Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dodatkowo, prezydent Andrzej Duda wręczył jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas ceremonii pogrzebowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli świata kultury, którzy zechcieli osobiście pożegnać koleżankę ze sceny. W zadumie nad grobem stanęli m.in. aktor Olgierd Łukaszewicz, wybitna śpiewaczka Alicja Węgorzewska oraz aktorka Emilia Krakowska. Naszą uwagę zwróciła również obecność Krzysztofa Skowrońskiego. Znany dziennikarz, który w przeszłości szefował Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, a obecnie kieruje radiem Wnet, dołączył do grona żałobników.

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