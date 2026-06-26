Andrzej Duda sprawił sobie sportowe Porsche. Sprzedawca pokazał moment transakcji

Andrzej Duda w warsztacie samochodowym. Naprawiał luksusowe Porsche Boxster

Andrzej Duda po raz kolejny znalazł się w centrum medialnego zainteresowania, choć tym razem sprawa nie dotyczyła wielkiej polityki. Były prezydent podjechał swoim najnowszym, sportowym wozem do jednego z krakowskich zakładów mechaniki pojazdowej. „Dziś nasz warsztat odwiedził naprawdę niesamowity klient. Mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudę. Nasz zespół zajął się jego Porsche Boxster 981, przeprowadzając kompleksowe polerowanie reflektorów. Efekt? Lampy odzyskały fabryczny blask i klarowność, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i idealny wygląd” – przekazali w internecie pracownicy firmy, dumnie relacjonując wizytę znanego polityka w ich popularnym serwisie motoryzacyjnym.

Wspomniany przez krakowskich mechaników pojazd to trzecia generacja uznanego niemieckiego roadstera, która zjeżdżała z taśm fabrycznych w latach 2012–2016. Samochód ten cieszy się opinią niezwykle fascynującej maszyny w swojej kategorii, na co wpływ mają przede wszystkim wolnossące silniki typu bokser oraz centralnie usytuowany układ napędowy. Kierowcy doceniają ten model również za doskonałe właściwości jezdne i bezkompromisowy, sportowy charakter. Na dzisiejszym rynku wtórnym za ten pojazd trzeba zapłacić od około 160 do 250 tysięcy złotych, a ostateczny koszt zależy od wariantu wyposażenia, historii i stanu technicznego danego egzemplarza.

Jak to zwykle bywa w silnie spolaryzowanym polskim społeczeństwie, internetowy komunikat krakowskiego warsztatu błyskawicznie sprowokował lawinę reakcji, wśród których nie zabrakło wyjątkowo złośliwych opinii. W odpowiedzi na narastającą falę nieprzychylnych komentarzy, właściciele serwisu zdecydowali się opublikować w sieci kolejne oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo podkreślili, że wykonują swoją pracę uczciwie i funkcjonują ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

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Głos w całej dyskusji zabrali ostatecznie również poprzedni posiadacze sportowego auta, którzy w specjalnym poście zdradzili internautom przeszłość pojazdu. „Zrobiło się spore zamieszanie wokół byłego Prezydenta Polski i jego nowego auta. Akurat możemy, z »pierwszej ręki« wyjaśnić jakie to było auto i skąd się wzięło. To był nasz samochód, ściągnęliśmy go dla siebie z USA. Porsche Boxster S z roku 2013” – zaznaczyli we wpisie, dokładnie opisując proces sprowadzenia tego luksusowego roadstera na terytorium naszego kraju.

W dalszej części opublikowanego komunikatu sprzedawcy podzielili się jeszcze dość nostalgiczną refleksją:

- Jest to świetny samochód, już żałuję, że go sprzedałem, mega zabawka

Do zamieszczonego w mediach społecznościowych wpisu autorzy dodali dwa pamiątkowe zdjęcia uwieczniające moment sfinalizowania tej wyjątkowej transakcji.