Pierwsza dama Marta Nawrocka otworzyła 18 listopada w warszawskim Pałacu Prezydenckim międzynarodową konferencję pod hasłem „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”. Podczas inauguracji wystąpiła w szykownym, śliwkowym garniturze zestawionym z pudroworóżową koszulą, pod której kołnierzykiem znalazła się charakterystyczna biżuteryjna kokarda. Dwudniowe spotkanie z udziałem zagranicznych gości powstało z inicjatywy samej Nawrockiej i dotyczy ochrony dzieci oraz młodzieży przed zagrożeniami płynącymi z sieci.

Marta Nawrocka w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama postawiła na śliwkowy garnitur

Oficjalna garderoba Marty Nawrockiej przechodzi wyraźną ewolucję w stronę odważniejszych rozwiązań. Pierwsza dama pozostaje wierna klasycznym garniturom, jednak coraz chętniej urozmaica je mocnymi barwami, nietuzinkowymi krojami i dodatkami nadającymi całości indywidualny rys. Środowe wystąpienie w Pałacu Prezydenckim tylko potwierdziło, że dyplomatyczny dress code może być daleki od nudy.

Żona Karola Nawrockiego otworzyła 18 listopada międzynarodowe spotkanie „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, które skupia się na bezpieczeństwie młodych ludzi w internecie.

Pierwsza dama zaprezentowała się tego dnia w ciemnym garniturze o głębokiej, burgundowo-śliwkowej barwie. Spójny i szykowny zestaw składał się z marynarki z wyraźnie zaznaczoną linią ramion nadającej sylwetce charakteru oraz spodni w identycznym odcieniu.

Największą uwagę zwracały jednak elementy garderoby, które znalazły się bezpośrednio pod marynarką.

Stylizacja Marty Nawrockiej. Pudrowa koszula i biżuteryjna kokarda robią wrażenie

Ciemny komplet pierwszej damy został przełamany pudroworóżową koszulą posiadającą duży, wyrazisty kołnierzyk. Takie pastelowe zestawienie stworzyło efektowny kontrast z mocnym kolorem marynarki i wyraźnie rozjaśniło cały strój Marty Nawrockiej.

Tuż pod kołnierzykiem znalazło się miejsce na czarną kokardę ozdobioną lśniącą broszką w kształcie biżuteryjnego kwiatu. To właśnie ten drobny detal najbardziej przykuwa wzrok na fotografiach z bliska.

Zestawienie burgundu, różu oraz czerni wprowadziło do wizerunku pierwszej damy szykowny klimat w stylu retro. Chociaż mocno zarysowane i szerokie ramiona marynarki nawiązują do trendów z lat 80., to klasyczne spodnie oraz umiar w doborze akcesoriów zapewniły stylizacji nowoczesny wygląd.

Małżonka prezydenta zrezygnowała z okazałej biżuterii na szyi i dużych kolczyków na rzecz niewielkich ozdób w uszach. Włosy spięła w gładki kok, wypuszczając jedynie subtelne pasma wokół twarzy, a całość dopełniła delikatnym makijażem z zaakcentowanymi oczami i naturalnym kolorem ust.

Zwieńczeniem całego zestawu były klasyczne czarne szpilki.

Strój sprawia wrażenie przemyślanego w każdym calu. Wyrazisty krój ramion dodaje wizerunkowi pewności siebie, z kolei delikatna różowa koszula skutecznie przełamuje tę formalną surowość.

Siłą tej kompozycji okazało się zestawienie typowo kobiecych akcentów z niemal biznesowym fasonem garnituru. Pierwsza dama udowodniła tym samym, że stworzenie pamiętnej kreacji nie wymaga zakładania wieczorowej sukni.

Konferencja Marty Nawrockiej o bezpieczeństwie dzieci. Kto pojawi się w Warszawie?

Modowe wybory gospodyni stanowiły jedynie tło dla głównego celu środowego spotkania. Z inicjatywy Marty Nawrockiej w Pałacu Prezydenckim ruszyła dwudniowa międzynarodowa konferencja pod hasłem „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”.

Wydarzenie zaplanowano na 18 i 19 listopada, a jego głównym tematem są internetowe niebezpieczeństwa czyhające na dzieci i młodzież. Agenda spotkania obejmuje zagadnienia związane z hejtem, cyberprzemocą, ochroną prywatności, sztuczną inteligencją oraz oddziaływaniem algorytmów sieciowych na najmłodszych.

Na liście uczestników znaleźli się specjaliści, reprezentanci państwowych instytucji i organizacji społecznych, a także osoby doskonale znane z mediów.

Swój udział w panelach dyskusyjnych zapowiedzieli między innymi prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Haładyj, rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak oraz Omenaa Mensah i Alicja Bachleda-Curuś.

Czwartkowa część wydarzenia obejmie rozmowy z gośćmi z zagranicy. W Warszawie mają pojawić się pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė, partnerka rumuńskiego prezydenta Mirabela Grădinaru, a także specjalna wysłanniczka Melanii Trump, Charity Wallace.

Marta Nawrocka apeluje do rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie

Warszawski szczyt stanowi rozwinięcie międzynarodowych działań, w których Marta Nawrocka brała już wcześniej udział podczas wizyt w Turcji oraz Stanach Zjednoczonych.

Tuż przed startem konferencji pierwsza dama w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczyła, że kwestia bezpieczeństwa najmłodszych musi jednoczyć różne środowiska ponad podziałami politycznymi.

Zwróciła także uwagę na ogromną odpowiedzialność spoczywającą na rodzicach, którzy powinni wykazywać zainteresowanie codziennymi sprawami swoich pociech, uwzględniając w tym ich aktywność w wirtualnym świecie.

„Przede wszystkim chciałabym powiedzieć rodzicom: rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i poświęcajcie im czas” – apelowała pierwsza dama.

Ambicją Marty Nawrockiej jest przekucie warszawskich rozmów w konkretne działania. Z zapowiedzi organizatorów wynika, że efektem spotkania będą wytyczne dotyczące edukacji i ochrony najmłodszych internautów.

Styl Marty Nawrockiej. Garnitury stały się znakiem rozpoznawczym pierwszej damy

Odkąd Karol Nawrocki objął urząd prezydenta, jego małżonka konsekwentnie stawia na garnitury podczas publicznych wystąpień. Dotychczas wybierała komplety w odcieniach błękitu, pastelowego różu, stonowanego brązu oraz tradycyjnych ciemnych barwach.

Pierwsza dama regularnie urozmaica swój wizerunek za pomocą starannie dobranych koszul, rzucających się w oczy kołnierzyków oraz broszek. Takie podejście pozwala jej nadać indywidualny rys nawet najbardziej oficjalnym strojom.

Najnowsza propozycja z Pałacu Prezydenckiego doskonale kontynuuje ten styl, wyróżniając się jednak większą odwagą modową na tle dotychczasowych wyborów.

Głęboki odcień śliwki zachowuje pełną elegancję, stanowiąc przy tym mniej sztampową alternatywę dla granatu lub czerni. Całość zyskuje na lekkości dzięki różowej koszuli, natomiast czarna kokarda spięta broszką pełni funkcję wyrazistego detalu.

Małżonce prezydenta udało się zestawić rangę międzynarodowego szczytu z niewymuszoną swobodą w kwestii ubioru. Trudno nie zauważyć, że taki kompromis między dyplomacją a modą przyniósł bardzo dobry efekt.

Szczegółowe zdjęcia stylizacji Marty Nawrockiej z konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność” można dokładnie obejrzeć w przygotowanej przez nas galerii.

NAWROCKI POKAZAŁ SŁABOŚĆ I STRACH?!