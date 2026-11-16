Karol Nawrocki kontaktuje się z generałami bez wiedzy MON? Wiceminister ujawnia kulisy

Karol Nawrocki prowadzi tajne rozmowy z generałami? Magdalena Sobkowiak-Czarnecka komentuje

Relacje między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej mogą wchodzić w fazę kolejnego sporu, którego osią są kontakty prezydenta Karola Nawrockiego z kluczowymi dowódcami Wojska Polskiego. W poniedziałek, 16 listopada, goszcząca w programie „Gość Radia ZET” Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do publikacji francuskiego serwisu „Intelligence Online” o dyskretnych rozmowach otoczenia prezydenta z najważniejszymi wojskowymi.

Wiceszefowa resortu obrony uniknęła jednoznacznego potwierdzenia tych doniesień, skupiając się w zamian na wypowiedzi głowy państwa z uroczystości Święta Niepodległości. „Jeżeli chodzi o naszych dowódców, to mnie trochę zmartwiło to, co powiedział prezydent Nawrocki podczas święta 11 listopada, bo taki zwrot do generałów, że to prezydent i generałowie odpowiadają za ciągłość państwa, moim zdaniem to jest próba wciągania generałów w politykę” – oceniła na antenie Radia ZET.

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Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ostro o słowach Karola Nawrockiego do generałów

Gdy prowadzący wywiad zauważył, że zarzut dotyczący prób angażowania wojskowych w politykę przez głowę państwa brzmi niezwykle poważnie, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie. „Zgadza się. Bo myślę, że to jest takie wyzwanie do generałów: albo jesteście ze mną, albo zaczynają się kłopoty” – oznajmiła wiceminister.

Polityczka zaznaczyła przy tym, iż liczy na to, że wypowiedź prezydenta nie przełoży się na żadne realne kroki. „Mam nadzieję, że to było tylko hasło rzucone przez prezydenta, że nic za tym nie pójdzie” – dodała.

Spór o kompetencje nad wojskiem. Karol Nawrocki pomija Ministerstwo Obrony Narodowej?

Kolejnym wątkiem poruszonym w audycji był zapisany w konstytucji podział uprawnień między głową państwa a rządem w kwestii nadzoru nad armią. Dziennikarz wskazał na fakt, że prezydent pełni funkcję zwierzchnika sił zbrojnych, z czym wiceminister się zgodziła, akcentując jednak kluczową rolę szefa MON w okresie pokoju. „Jest. Przede wszystkim odpowiada za siły zbrojne w czasie wojny. W czasie pokoju odpowiada za to Minister Obrony Narodowej. I to, co mnie martwi, to takie wymazywanie strony rządowej i to jest o tyle zatrważające” – stwierdziła Sobkowiak-Czarnecka.

Według wiceszefowej resortu obrony trudności nie rodzi samo porozumiewanie się głowy państwa z dowódcami, lecz potencjalne ignorowanie reprezentantów rządu odpowiedzialnych za codzienne zarządzanie wojskiem.

Spotkania Karola Nawrockiego z dowódcami. Władysław Kosiniak-Kamysz musiał interweniować

Kluczowy moment wywiadu nastąpił, kiedy dziennikarz wprost zapytał o ewentualne spotkania prezydenta z generałami organizowane z pominięciem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Reakcja wiceminister w tej kwestii była bardzo jednoznaczna. „Myślę, że prezydent, jeżeli są takie próby, to Władysław Kosiniak-Kamysz dość szybko interweniuje, bo takie próby czasami bywały” – ujawniła.

Pytana o szczegóły takich zdarzeń, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wytłumaczyła, iż szef resortu obrony ustanowił konkretne reguły komunikacji najważniejszych wojskowych z Pałacem Prezydenckim. „Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadził zasadę, że jest obecny przy takich rozmowach albo ma wiedzę o takich rozmowach” – zaznaczyła.

Mechanizm SAFE i spięcia na linii Pałac Prezydencki – generałowie

Wiceszefowa MON przytoczyła także konkretny przypadek, który według niej mógł negatywnie wpłynąć na stosunki Pałacu Prezydenckiego z częścią kadry dowódczej. Sprawa dotyczyła rozmów wokół europejskiego mechanizmu SAFE oraz funduszy przeznaczonych na unowocześnienie Wojska Polskiego. „Ja myślę, że to co złe zaczęło się dziać w okolicy negocjowania i kwestii mechanizmu SAFE, kiedy część generałów jasno mówiła, jak bardzo te pieniądze potrzebne są na modernizację wojska i niektórzy generałowie mieli później nieprzyjemne uwagi ze strony Pałacu Prezydenckiego” – powiedziała na koniec wiceminister.