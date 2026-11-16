Syn Beaty Szydło z poważnym problemem? Miał stracić prawo jazdy

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-11-16 10:28

Syn Beaty Szydło znalazł się w tarapatach? Według ustaleń Mariusza Gierszewskiego z Radia ZET mężczyzna miał wpaść podczas policyjnej kontroli na jednej z ulic w Krakowie. Zwykły pomiar prędkości błyskawicznie zmienił się w dużo trudniejszą sytuację. Badanie wykazało u kierującego minimalne przekroczenie limitu alkoholu w organizmie, przez co od razu miał stracić prawo jazdy.

Europosłanka Beata Szydło przemawiająca do mikrofonów. O zatrzymaniu jej syna przez policję przeczytasz na Eska.
Autor: Art Service/Super Express

Do całego zdarzenia doszło na krakowskiej ulicy Opolskiej. Funkcjonariusze policji mieli zatrzymać tam do kontroli auto, którego kierowca jechał o 20 km/h szybciej niż pozwalają przepisy. Właśnie to wykroczenie zainicjowało działania patrolu, ale mundurowi nie zakończyli interwencji wyłącznie na kwestii prędkości.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci postanowili przebadać kierującego na obecność alkoholu. Z informacji przekazanych przez dziennikarza Radia ZET Mariusza Gierszewskiego wynika, że zatrzymanym kierowcą miał być syn byłej premier i obecnej europosłanki Beaty Szydło. Na miejscu błyskawicznie wyszło na jaw, że zbyt szybka jazda to dopiero początek jego kłopotów.

Syn Beaty Szydło przebadany alkomatem w Krakowie

Test przeprowadzony przez funkcjonariuszy potwierdził, że mężczyzna pił wcześniej alkohol. Pierwsze badanie wykazało 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast powtórny pomiar dał wynik na poziomie 0,08 mg/l. W przeliczeniu pierwszy rezultat oznacza ok. 0,21 promila przy maksymalnym dopuszczalnym limicie wynoszącym 0,2 promila, co kwalifikuje czyn kierowcy jako wykroczenie.

W tej sytuacji mundurowi postąpili zgodnie z obowiązującymi przepisami i od razu odebrali zatrzymanemu mężczyźnie dokument prawa jazdy. Teraz kierujący pojazdem będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi konsekwencjami prawnymi swojego czynu.

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Beata Szydło

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