Syn Beaty Szydło z poważnym problemem? Miał stracić prawo jazdy

Do całego zdarzenia doszło na krakowskiej ulicy Opolskiej. Funkcjonariusze policji mieli zatrzymać tam do kontroli auto, którego kierowca jechał o 20 km/h szybciej niż pozwalają przepisy. Właśnie to wykroczenie zainicjowało działania patrolu, ale mundurowi nie zakończyli interwencji wyłącznie na kwestii prędkości.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci postanowili przebadać kierującego na obecność alkoholu. Z informacji przekazanych przez dziennikarza Radia ZET Mariusza Gierszewskiego wynika, że zatrzymanym kierowcą miał być syn byłej premier i obecnej europosłanki Beaty Szydło. Na miejscu błyskawicznie wyszło na jaw, że zbyt szybka jazda to dopiero początek jego kłopotów.

W Krakowie na ul. Opolskiej policja zatrzymała do kontroli kierowcę, który przekroczył prędkość o 20 km/h. Przebadano go na zawartość alkoholu. W pierwszym badaniu miał 0,10 mg/dcm3, w drugim badaniu 0,08 mg/ dcm3. Zatrzymano mu prawo jazdy. Kierowcą okazał się syn Beaty Szydło.— Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2026

Syn Beaty Szydło przebadany alkomatem w Krakowie

Test przeprowadzony przez funkcjonariuszy potwierdził, że mężczyzna pił wcześniej alkohol. Pierwsze badanie wykazało 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast powtórny pomiar dał wynik na poziomie 0,08 mg/l. W przeliczeniu pierwszy rezultat oznacza ok. 0,21 promila przy maksymalnym dopuszczalnym limicie wynoszącym 0,2 promila, co kwalifikuje czyn kierowcy jako wykroczenie.

W tej sytuacji mundurowi postąpili zgodnie z obowiązującymi przepisami i od razu odebrali zatrzymanemu mężczyźnie dokument prawa jazdy. Teraz kierujący pojazdem będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi konsekwencjami prawnymi swojego czynu.