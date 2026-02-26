Krzysztof Bosak ma dużą rodzinę. Oto imiona i wiek jego dzieci

Lider Konfederacji oświadczył się ukochanej podczas wyjazdu na Gran Canarię, a ślub odbył się 8 lutego 2020 roku.

Małżeństwo wspólnie wychowuje czworo pociech: Artura, Daniela, Emilię oraz Stefana.

Żona polityka jest z wykształcenia prawnikiem, działa w Instytucie Ordo Iuris i aktywnie promuje wartości konserwatywne.

Małżeństwo Bosaków zazwyczaj chroni swoją prywatność i niechętnie dzieli się szczegółami z życia rodzinnego. Poseł Konfederacji kilkukrotnie zrobił jednak odstępstwo od tej reguły, opowiadając między innymi o kulisach swoich zaręczyn.

„Oświadczyłem się Karinie w ostatni dzień wspólnych windsurfingowych wakacji na Gran Canarii. Cały wyjazd zorganizowałem sam w 3 dni, co było możliwe dzięki wcześniejszym rozmowom i radom znajomych, którzy tam pracowali lub mieszkają. Pierścionek kupowałem na dzień przed wylotem” - mówił wówczas.

Sakramentalne "tak" para wypowiedziała 8 lutego 2020 roku. Ceremonia odbyła się tuż przed rozpoczęciem intensywnej kampanii wyborczej, związanej ze startem Krzysztofa Bosaka w wyścigu o fotel prezydencki.

„Poślubiłem moją ukochaną Karinę. Nie informowałem o niczym wcześniej, ponieważ chcieliśmy zachować prywatny charakter wydarzenia, jednak media i tak od tygodni nie dawały nam spokoju. Moja żona pochodzi ze Szczecina, z wykształcenia jest prawnikiem, pracuje jako ekspert w Instytucie Ordo Iuris. Prowadzi tam projekt Centrum Wolności Religijnej. Podobnie jak ja od wielu lat mieszka w Warszawie i angażuje się na rzecz realizacji konserwatywnych idei. Jej pasją sportową jest taniec towarzyski” - opowiadał.

Od momentu ślubu minęło blisko sześć lat, a w tym czasie rodzina polityka znacznie się powiększyła. Ile pociech wychowują obecnie Bosakowie i ile lat mają ich maluchy?

Dzieci Krzysztofa i Kariny Bosaków

Pierwszy syn pary przyszedł na świat w listopadzie 2020 roku. Ze względu na ówczesne restrykcje pandemiczne, polityk nie miał możliwości towarzyszenia małżonce na sali porodowej, nad czym bardzo ubolewał. Krzysztof Bosak z dumą zaznacza jednak, że przy narodzinach kolejnej trójki dzieci był już obecny.

„Nasza rodzina się powiększyła. W domu z nami jest już Artur Maksymilian. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Kariny, która dzielnie znosiła trudy ostatnich miesięcy. Dziękuję także lekarzom i położnym, którzy opiekowali się Kariną i Arturem podczas ciąży i porodu” - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Kolejna radosna nowina nadeszła 2 czerwca 2022 roku. Wówczas urodził się drugi syn małżeństwa, który również otrzymał dwa imiona.

„Nasz drugi synek Daniel Ksawery przywitał się z nami wczoraj wieczorem! Jesteśmy bardzo szczęśliwi i nie możemy się doczekać aż pozna swojego brata! Dziękujemy za wszystkie życzenia i dobre słowa!” - informował w mediach społecznościowych polityk.

W trakcie kolejnej ciąży Karina Bosak pełniła już mandat poselski, a wyborcy mogli obserwować przyszłą mamę podczas prac w Sejmie. W listopadzie 2023 roku para powitała na świecie pierwszą córkę, Emilię Marię. Z kolei czwarte dziecko, chłopiec o imieniu Stefan, urodziło się w nocy z 29 na 30 stycznia.

„Żona czuje się bardzo dobrze, wczoraj odebrałem żonę i synka ze szpitala. Jesteśmy razem i poza tym wywiadem cały dzień i następne planuję z rodziną” - mówił Krzysztof Bosak w Radiu Zet.

Podsumowując stan rodziny, Bosakowie wychowują czworo dzieci: 6-letniego Artura, 4-letniego Daniela, 3-letnią Emilię oraz najmłodszego Stefana. Niewielka różnica wieku sprawia, że rodzeństwo może wspólnie spędzać czas na zabawie, co jest powodem do dumy dla rodziców obserwujących rozwój swoich pociech.

W przygotowanej galerii zdjęć można zobaczyć, jak wygląda dom Krzysztofa Bosaka:

10

QUIZ. Jak dobrze znasz Krzysztofa Bosaka? Komplet punktów zdobędą wyborcy Konfederacji Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Reprezentantem, którego komitetu wyborczego w wyborach 2023 jest Krzysztof Bosak? Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców Prawa i Sprawiedliwości Następne pytanie