Krystyna Janda oburzona słowami Karola Nawrockiego. Aktorka staje w obronie Donalda Tuska

Aktorka nie kryła głębokiego oburzenia i „oniemienia” po tym, jak podczas jawnej części obrad RBN prezydent Karol Nawrocki zaatakował premiera Donalda Tuska , co artystka określiła mianem „chłostania”, piętnując jednocześnie arogancki ton głowy państwa.

, co artystka określiła mianem „chłostania”, piętnując jednocześnie arogancki ton głowy państwa. Krystyna Janda w ostrych słowach odniosła się do powszechnego według niej w polskiej polityce cynizmu oraz kłamstwa , widocznego zwłaszcza po prawej stronie sceny, i przyznała, że nie rozumie postaw części społeczeństwa oraz samych rządzących.

, widocznego zwłaszcza po prawej stronie sceny, i przyznała, że nie rozumie postaw części społeczeństwa oraz samych rządzących. Artystka podzieliła się własną definicją patriotyzmu opartego na obywatelskiej odpowiedzialności i rzetelnym wypełnianiu codziennych zadań, do których zalicza zbieranie śmieci w lesie, uczciwe zarządzanie teatrami, zapewnianie miejsc pracy oraz odprowadzanie podatków.

W programie „Zawsze na temat” emitowanym na antenie TVP3 Warszawa Krystyna Janda skomentowała ostatnie napięcia w polskiej polityce. Największe emocje wywołało u niej posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego prezydent Karol Nawrocki przypuścił bezpardonowy atak na szefa rządu.

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Krystyna Janda ostro o prezydencie Karolu Nawrockim

Relacjonując swoje odczucia po obejrzeniu otwartej dla mediów części obrad RBN, artystka użyła bardzo mocnych słów. W trakcie tego spotkania prezydent Nawrocki spojrzał prosto w oczy Donaldowi Tuskowi i zrzucił na niego całą winę za spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, a także za kroki podejmowane przez policję oraz „nielegalne zarządzenia”.

„Ja po prostu już nie mogę wytrzymać tego wszystkiego. Strasznie mnie to denerwuje i »niepokój« to jest za małe słowo. Ja w tej chwili zdążyłam jeszcze usłyszeć to chłostanie premiera przez prezydenta, wyjeżdżając z domu tutaj do państwa, i po prostu myślałam, że śnię” – mówiła Krystyna Janda.

Moment, w którym głowa państwa wytykała błędy szefowi rządu i nie dała mu szansy na błyskawiczną ripostę, aktorka określiła krótko jako „chłostanie”.

Artystka nie ukrywała, że całe to zdarzenie wywołało u niej niezwykle gwałtowne emocje.

„Myślałam, że telewizor wyrzucę przez okno, ponieważ te zarzuty, ten ton i ta arogancja po prostu mnie oburzyły” – wyznała Krystyna Janda na antenie TVP3.

Krystyna Janda podziwia opanowanie Donalda Tuska

Podczas wywiadu Krystyna Janda zwróciła również uwagę na postawę samego premiera, wyrażając wielki podziw dla opanowania szefa rządu w starciu z ciężkimi zarzutami formułowanymi przez prezydenta.

„Tak niewielu ludzi potrafi się postawić w sytuacji drugiego człowieka, że te racje są egoistyczne. Z jednej strony jest agresja, a z drugiej strony jest oniemienie, ponieważ ja też mam takie uczucie oniemienia na to wszystko, co słyszę. To, co dzisiaj usłyszałam z ust prezydenta, po prostu wprawiło mnie w taką perturbację. Podziwiam premiera Tuska, że on to wytrzymał” – stwierdziła aktorka.

Gwiazda raz jeszcze zaznaczyła, że słowa wypowiedziane przez głowę państwa wprawiły ją w „oniemienie”. Zdaniem artystki prawa strona sceny politycznej jest zdominowana przez cynizm, który budzi w niej wręcz obrzydzenie.

„Nie rozumiem przynajmniej części tego narodu. Nie znoszę kłamstwa. Nie znoszę cynizmu” – mówiła z goryczą Krystyna Janda, głośno dywagując na temat sumienia polskich polityków.

Czym jest patriotyzm według Krystyny Jandy

W trakcie rozmowy poruszono także wątek nadchodzącego Święta Niepodległości i zapytano aktorkę, w jaki sposób można dziś manifestować przywiązanie do ojczyzny w obliczu tak silnych podziałów społecznych. Krystyna Janda zwróciła uwagę na znaczenie najprostszych, codziennych obowiązków, które jej zdaniem mają fundamentalne znaczenie.

„Zawsze mówiłam, że ja wyrażam tak swój patriotyzm, że zbieram śmieci w lesie, gdy wychodzę z psem na spacer. To jest mój patriotyzm” – wyjaśniła Krystyna Janda.

W dalszej części wypowiedzi artystka zaznaczyła, że dla niej działanie na rzecz kraju oznacza również uczciwe kierowanie teatrami, tworzenie etatów dla pracowników oraz rzetelne regulowanie zobowiązań podatkowych.

„Robię wszystko to, co do mnie należy, najlepiej jak umiem” – podsumowała aktorka.