Ekstradycja Ziobry z USA po porażce Trumpa? Żurek komentuje i szydzi z polityka PiS

Porażka Donalda Trumpa i Republikanów w wyborach połówkowych w USA

Amerykański Kongres wymyka się spod kontroli obecnego prezydenta, przez co Donald Trump straci swoje dotychczasowe zaplecze polityczne. Z prognoz stacji CNN oraz NBC wynika, że zwycięzcami wyborów połówkowych zostali Demokraci, którzy przejmą większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. Dla Republikanów wybory zakończyły się dotkliwymi stratami nawet w stanach uznawanych od lat za ich polityczne bastiony. W praktyce oznacza to, że przez najbliższe dwa lata Donald Trump będzie zmuszony sprawować rządy przy parlamencie zdominowanym przez opozycję. W stuosobowym Senacie Demokraci zapewnili sobie przynajmniej 53 miejsca, odbierając swoim rywalom sześć mandatów. Ten rezultat może się jeszcze poprawić, ponieważ w takich stanach jak Maine czy Alaska wciąż trwa zliczanie głosów. Zmiana układu sił nastąpi także w Izbie Reprezentantów. Według szacunków stacji NBC obóz Demokratów powiększy swój stan posiadania o 34 miejsca i zgromadzi łącznie aż 248 mandatów, podczas gdy Republikanie będą dysponować 187 głosami.

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry z USA. Waldemar Żurek komentuje sytuację

Dotkliwa przegrana Republikanów w amerykańskich wyborach połówkowych rodzi pytania o dalsze losy Zbigniewa Ziobry. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wyjechał do Stanów Zjednoczonych po tym, jak w wyborach na Węgrzech władzę utracił Fidesz kierowany przez Viktora Orbana. Dotychczas amerykańskie władze nie wyraziły zgody na ekstradycję byłego ministra, jednak obecna zmiana sił politycznych za oceanem może wpłynąć na to stanowisko.

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się bezpośrednio do szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka. „Mam nadzieję, że będzie łatwiej sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. ale chciałbym, żeby to była decyzja prawna, a nie polityczna” - powiedział nam Waldemar Żurek. Prokurator generalny pokusił się również o ironiczną uwagę pod adresem poszukiwanego polityka.

Ziobro przyniósł pecha Orbanowi, kiedy ten przegrał wybory, a teraz, po ucieczce byłego ministra do USA, Republikanie przegrywają. Przyniósł pecha jak widać teraz Trumpowi. Na pewno będziemy w USA pokazywać, jakie Ziobro ma zarzuty i pytać, dlaczego administracja Trumpa pozwoliła Ziobrze ukryć się w USA"

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony z USA do Polski? Tak, powinien stanąć przed polskim sądem Nie, to sprawa polityczna Tak, ale tylko zgodnie z procedurami ekstradycyjnymi Trudno powiedzieć