Janusz Korwin-Mikke oraz Marianna Schreiber udostępnili w sieci nagranie ze strzelnicy, na którym celują w tarczę z symbolem Koalicji Obywatelskiej, co wywołało falę krytyki.

Należąca do Ligi Obrony Kraju placówka odcięła się od zdarzenia, dyscyplinarnie zwolniła nadzorujących wizytę instruktorów i zawiadomiła organy ścigania.

Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, również zapowiedział podjęcie kroków prawnych i zażądał reakcji prokuratury, zestawiając incydent z nawoływaniem do przemocy oraz tragedią w Gdańsku.

Opublikowany przez Janusza Korwin-Mikkego i Mariannę Schreiber w mediach społecznościowych materiał wideo przedstawia uśmiechniętą parę oddającą strzały do kartki z logo Koalicji Obywatelskiej. Nagranie błyskawicznie wywołało oburzenie w internecie.

„Zobaczcie, do czego prezes strzela” – skomentowała sytuację na platformie X rozbawiona celebrytka.

Właściciel obiektu, którym jest Liga Obrony Kraju, wydał stanowcze oświadczenie w sprawie tego incydentu. Stowarzyszenie zdystansowało się od „skandalicznej sytuacji” i zaznaczyło, że sprzeciwia się używaniu broni w celach demonstracji politycznych.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniała Marianna Schreiber:

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Reakcja Ligi Obrony Kraju. Instruktorzy strzelnicy zwolnieni dyscyplinarnie

Kierownictwo organizacji wyciągnęło surowe konsekwencje wobec personelu, który jeszcze tego samego dnia został zwolniony dyscyplinarnie. Pracę stracili instruktorzy nadzorujący pobyt polityka i celebrytki, ponieważ pozwolili im na ostrzeliwanie grafik o charakterze politycznym.

W komunikacie sygnowanym przez prezesa Ligi Obrony Kraju, podpułkownika w stanie spoczynku Janusza Chwiejczaka, zaznaczono, że strzelnice stowarzyszenia są przeznaczone do celów szkoleniowych i edukacyjnych, a nie „grom politycznym”. Dodatkowo organizacja kieruje do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

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Dariusz Joński zapowiada kroki prawne. Janusz Korwin-Mikke i Marianna Schreiber odpowiadają

Wstrząśnięty filmem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, który zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Parlamentarzysta ocenił ten czyn jako nawoływanie do przemocy, przywołując w tym kontekście tragiczne wydarzenia w Gdańsku oraz zamordowanie Pawła Adamowicza.

„Prokuratura powinna się tym zająć natychmiast” – powiedział na swoim nagraniu Dariusz Joński.

Osoby widoczne na filmie zbagatelizowały możliwe konsekwencje swojego zachowania. Janusz Korwin-Mikke ocenił w internecie, że tarcza była dobrze widoczna i „celnie się trafiało”, po czym zadał ironiczne pytanie: „gdzie wady?”. Z kolei Marianna Schreiber określiła krytykujących ich internautów mianem „spłakanych pachołków” oraz dodała, że przed udaniem się na strzelnicę oboje skonsultowali się z prawnikami.