Cała historia rozpoczęła się 27 października 2025 roku, gdy media społecznościowe obiegła informacja o zatrzymaniu na gorącym uczynku posła Konfederacji. Ochroniarze z krakowskiego marketu IKEA ujęli wówczas Konrada Berkowicza. Przyczyną interwencji było wyniesienie ze sklepu produktów bez uiszczenia opłaty przy kasie samoobsługowej. Przybyli na miejsce policjanci wystawili mu 500 złotych mandatu, jednak dokładny przebieg tego zdarzenia długo pozostawał tajemnicą.

Krakowscy mundurowi konsekwentnie odrzucali wnioski o wgląd w dokumentację z tej akcji. Swoją odmowę motywowali tym, że zarówno nałożony mandat, jak i notatka służbowa zawierają chronione dane, a ich publikacja godziłaby w prywatność posła. Według doniesień portalu Gazeta.pl o ostatecznym rozstrzygnięciu tego sporu musiał zdecydować Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Galeria poniżej: Konrad Berkowicz i zakupy w IKEI. Najlepsze memy internautów

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Wyrok sądu w sprawie Konrada Berkowicza. Ujawniono policyjną notatkę

Skład orzekający odrzucił argumentację funkcjonariuszy. Krakowski WSA uchylił policyjne decyzje odmowne i orzekł, że dokumentacja ze służbowej interwencji stanowi informację publiczną. Jak zaznaczył sędzia Piotr Fronc, instytucje powinny po prostu zanonimizować prywatne dane zamiast całkowicie utajniać dokumenty.

Sądowe rozstrzygnięcie pozwoliło na publikację dokładnych zapisów z policyjnych dokumentów. „O godz. 11.10 z polecenia dyspozytora KMP Kraków udałem się na ul. Josepha Conrada 66, gdzie wg zgłoszenia z terenu wielkopowierzchniowego sklepu IKEA niżej wymieniona osoba dokonała kradzieży mienia” – przytacza treść notatki portal Gazeta.pl. W dalszej części policjant zapisał, że parlamentarzysta „około godz. 10.50 na terenie sklepu dokonał kradzieży artykułów przemysłowych. Nie skasował części artykułów w kasie samoobsługowej. Towar nieuszkodzony, powraca do dalszej sprzedaży”. Łączną wartość niezapłaconego towaru wyceniono na dokładnie 394,95 zł. „Nie stosowano środków przymusu bezpośredniego, dokonano legitymowania na podstawie dowodu osobistego” – uzupełnił mundurowy. Załącznikiem do pisma był sam mandat, pod którym widniał własnoręczny podpis posła.

Konrad Berkowicz na zakupach w IKEA. Lista nieskasowanych towarów

W oparciu o informacje zdobyte przez portal Gazeta.pl oraz wcześniejsze doniesienia stacji TVN24 udało się ustalić pełny wykaz artykułów, których nie opłacił parlamentarzysta. Na liście zakupów Konrada Berkowicza widniały:

* patelnia wraz z pokrywką,

* zestaw obiadowy złożony z 18 talerzy,

* dwie paczki torebek strunowych (łącznie 60 sztuk),

* kuchenny fartuch,

* dwa przewody USB,

* dwa obciążniki USB.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz tłumaczy się z incydentu w sklepie

Poseł Konfederacji od samego początku utrzymywał, że całe zajście było wyłącznie efektem zwykłego roztargnienia i nie działał z premedytacją. Konrad Berkowicz wyjaśniał, że robił zakupy w wielkim pośpiechu i ze słuchawkami na uszach, dlatego zupełnie przeoczył fakt, że kasa nie zarejestrowała wszystkich skanowanych przedmiotów.

„Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem” – napisał na platformie X parlamentarzysta, wbijając przy okazji szpilę innym politykom wchodzącym w konflikt z prawem.