Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej debiutuje w przestrzeni mediów cyfrowych. Aleksander Kwaśniewski został współgospodarzem nowego formatu „Panie prezydencie”, który zagości na kanale „Studio Serio”. Decyzja ta budzi duże zaskoczenie, gdyż polityk należał dotychczas do wąskiego grona czołowych postaci sceny politycznej, które całkowicie unikały prowadzenia własnych kont w serwisach społecznościowych.

Współprowadzącym audycję został założyciel kanału oraz publicysta pisma „Liberté”, Leszek Jażdżewski. Twórca projektu podkreśla, że obecność Aleksandra Kwaśniewskiego ma zachęcić do oglądania szerokie grono odbiorców. Chodzi nie tylko o licznych zwolenników byłego prezydenta, lecz także o wszystkich internautów poszukujących w sieci rzetelnych treści publicystycznych.

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Nowy program Aleksandra Kwaśniewskiego na YouTube. O czym jest „Panie prezydencie”?

Główną osią formatu „Panie prezydencie” będą dyskusje z zaproszonymi gośćmi dotyczące aktualnych wydarzeń politycznych. Autorzy projektu nie chcą jednak zamykać się wyłącznie w kręgu oficjalnych, gabinetowych zagadnień i planują szersze spojrzenie na omawiane zjawiska.

„Z biegiem czasu będziemy też wchodzić w przestrzenie prywatne czy też międzynarodowe. Myślę, że będzie to poważny format dla ludzi świata” – zapowiada Leszek Jażdżewski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Kanał „Studio Serio” powstał jako przeciwwaga dla zdominowanego przez prawicową narrację polskiego YouTube'a. Pomysłodawcy inicjatywy chcą zbudować przestrzeń dla odbiorców o poglądach nieprawicowych, którzy dotychczas spotykali się w internecie z lekceważeniem lub obelgami ze strony komentatorów. Naczelnym hasłem nowego projektu są „wolność, równość, poczucie humoru”, co ma definiować charakter całej stacji.

Kiedy premiera programu „Panie prezydencie” z Aleksandrem Kwaśniewskim?

Internauci otrzymali już pierwszą próbkę możliwości byłego prezydenta w nowej roli podczas Święta Niepodległości. Aleksander Kwaśniewski wystąpił w specjalnym nagraniu opublikowanym 11 listopada, jednak na właściwą inaugurację całego cyklu widzowie muszą jeszcze trochę poczekać.

Leszek Jażdżewski w rozmowie z magazynem „Presserwis” przekazał dokładne informacje dotyczące startu emisji. Oficjalna premiera programu „Panie prezydencie” odbędzie się na początku grudnia, a pierwszy odcinek trafi do sieci we wtorek, 8 grudnia 2026 r.

Sympatycy byłego szefa państwa powinni jednak pamiętać, że Aleksander Kwaśniewski nie weźmie udziału w każdym odcinku programu, ponieważ jego obecność zależy od wielu innych zobowiązań zawodowych. „Będzie pojawiał się w miarę regularnie, w miarę tego, jak pozwoli mu na to jego kalendarz” – tłumaczy współprowadzący program.