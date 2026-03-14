Koniec spekulacji. Andrzej Duda o pracy żony po 10 latach w Pałacu Prezydenckim

Po zakończeniu dekady w pałacu, Agata Kornhauser-Duda zniknęła z radarów mediów, co natychmiast wywołało falę spekulacji o jej losach .

. Andrzej Duda wprost przyznał, że żona świadomie zrezygnowała z pracy zawodowej, aby odetchnąć po wyczerpującym okresie prezydentury .

. Małżeństwo powołało za to do życia własną spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD", której profil działalności wciąż nie został opinii publicznej ujawniony .

Powody rezygnacji Agaty Kornhauser-Dudy z aktywności zawodowej

Andrzej Duda w rozmowie z "Gazetą Krakowską" i "Dziennikiem Polskim" rozwiał wątpliwości. Była nauczycielka, Agata Kornhauser-Duda, obecnie nie pracuje zawodowo. Jak stanowczo podkreślił polityk, brak podjęcia nowej posady to jej w pełni świadomy wybór.

Polityk dodał także, że była pierwsza dama zwyczajnie potrzebuje dłuższego odpoczynku oraz całkowitego wyciszenia po dekadzie pełnienia niezwykle wyczerpującej funkcji.

Tajemnicza spółka Andrzej Duda PAAD w rejestrze

Mimo rezygnacji z podjęcia nowej posady na pełen etat, Agata Kornhauser-Duda wspólnie ze swoim mężem oficjalnie zarejestrowała całkowicie prywatną spółkę komandytową.

Podmiot o nazwie "Andrzej Duda PAAD" został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego dokładnie 19 grudnia 2025 roku. Dziennikarze programu Onetu szybko wyłapali, że skrót "PAAD" to prawdopodobnie rozwinięcie popularnego określenia PAD z dodatkiem litery A, nawiązującej bezpośrednio do imienia żony. Obecnie jednak wszelkie szczegóły dotyczące profilu tego przedsiębiorstwa pozostają ściśle tajne.

Nowe posady Andrzeja Dudy w sektorze prywatnym i fundacjach

Były prezydent, w odróżnieniu od swojej małżonki, błyskawicznie rzucił się w wir pracy. Zasilił radę nadzorczą fintechu ZEN.com, określanego mianem "polskiego Revoluta". Z kolei 27 stycznia 2026 roku amerykański think tank Heritage Foundation poinformował, że Andrzej Duda dołączył do nich jako ekspert do spraw międzynarodowych. Polityk ma teraz aktywnie uczestniczyć w eksperckich debatach i przygotowywać analityczne raporty o bezpieczeństwie regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Była głowa państwa powołała też podmiot "Fundacja Central European 3Seas Institute - Andrzej Duda Foundation", organizację przeznaczoną w pełni do profesjonalnej działalności doradczej.

Rozbieżne plany pary prezydenckiej na przyszłość

Po dekadzie życia na świeczniku i niezwykle wyczerpującej pracy, małżeństwo Dudów wchodzi w zupełnie nowy etap. Żona polityka zdecydowała się na relaks i odcięcie od mediów, a on sam rzuca się w wir kolejnych projektów. Ich kooperacja w ramach spółki "Andrzej Duda PAAD" wciąż pozostaje owiana ogromną tajemnicą, co generuje liczne domysły opinii publicznej na temat biznesowych celów byłej pary prezydenckiej.

