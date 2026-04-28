Prezydent ocenia słowa Donalda Tuska o sojuszu

Karol Nawrocki bez ogródek odniósł się do medialnej aktywności prezesa Rady Ministrów na łamach brytyjskiego dziennika. Sprawa dotyczy przede wszystkim komentarza na temat paktu północnoatlantyckiego oraz kluczowego artykułu 5., który gwarantuje wzajemną obronę państw członkowskich. Szef rządu publicznie wyraził sceptycyzm co do rzeczywistego funkcjonowania tych gwarancji w razie ewentualnego ataku zbrojnego na terytorium sojuszu. Prezydent podsumował tę narrację bardzo jednoznacznie, podkreślając wagę wypowiedzianych na arenie międzynarodowej słów.

„To było szkodliwe dla Polski”

Karol Nawrocki zapewnia o braku zagrożenia dla kraju

Głowa państwa, pełniąc funkcję najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych, nie ukrywa poirytowania zaistniałą sytuacją. Nawrocki kategorycznie stwierdził, że w nadchodzących miesiącach nasz kraj nie stoi w obliczu realnego konfliktu zbrojnego. Zdaniem prezydenta wypowiedzi szefa rządu wywołały konsternację nawet wśród najwyższych dowódców wojskowych, którzy na bieżąco monitorują sytuację w regionie.

„Straszenie Polaków w takiej sytuacji jest nieodpowiedzialne”

Relacje ze Stanami Zjednoczonymi pod znakiem zapytania

Prezydent skierował pod adresem premiera najcięższe działa w związku z sojuszem polsko-amerykańskim. W jego opinii publiczne kwestionowanie wiarygodności Stanów Zjednoczonych jest krokiem ryzykownym, a zarazem „niemądrym i niebezpiecznym”. Karol Nawrocki zauważył, że podobne deklaracje wprowadzają zamęt na arenie dyplomatycznej i mogą znacząco osłabić pozycję Polski wśród zagranicznych partnerów.

Apel o oddzielenie obronności od bieżącej polityki

Podsumowując swoje stanowisko, prezydent wystosował jednoznaczny komunikat, by kwestie narodowego bezpieczeństwa całkowicie wyłączyć z bieżącej walki partyjnej. Obserwatorzy sceny politycznej zastanawiają się obecnie nad przyszłością tej relacji. Nie jest jasne, czy najnowsza wymiana ciosów to zaledwie standardowy element rywalizacji w rządzie, czy też napięcie pomiędzy dwiema najważniejszymi osobami w państwie weszło właśnie w niebezpieczną, eskalującą fazę.