Antoni Dudek ostro ocenia Przemysława Czarnka. Naukowiec wskazuje na poważne błędy w strategii Prawa i Sprawiedliwości

Antoni Dudek ocenia Przemysława Czarnka

W trakcie internetowego formatu „Dudek o Polityce” w serwisie YouTube padły bardzo dosadne określenia pod adresem byłego ministra edukacji. Znany politolog nazwał Przemysława Czarnka chorążym chamstwa i stanowczo skrytykował koncepcję wystawienia go w wyścigu o najważniejsze stanowiska w państwie. Naukowiec podkreślił przy tym fakt, że ewentualne mianowanie tego polityka na główną twarz Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi w przyszłości do drastycznego pogorszenia jakości debaty publicznej w Polsce. Promowanie tak wyrazistej i polaryzującej postaci może według eksperta przynieść ugrupowaniu znacznie więcej strat wizerunkowych na krajowej scenie politycznej.

„Przemysław Czarnek jest jednym z chorążych chamstwa w polskim życiu publicznym. Ten człowiek ma naprawdę zasługi porównywalne w tej chwili z Januszem Palikotem i tego typu osobnikami” – ocenił prof. Antoni Dudek.

Strach Jarosława Kaczyńskiego i nowa ofensywa Prawa i Sprawiedliwości

Profesor odniósł się również bezpośrednio do najnowszych decyzji podejmowanych przez lidera Zjednoczonej Prawicy. Według badacza Jarosław Kaczyński działa obecnie pod wpływem ogromnego strachu przed utratą wpływów i próbuje za wszelką cenę powstrzymać spadające notowania swojego ugrupowania. Politolog zauważył ponadto, że przedwczesne rozpoczęcie politycznej ofensywy absolutnie nie stanowi dowodu na siłę formacji, lecz jest wyłącznie desperacką próbą odzyskania sterowności w partii. Szybkie budowanie spójnego przekazu wokół postaci ewentualnego przyszłego premiera ma na celu przykrycie narastających problemów wewnątrz całej organizacji.

„Prezes Kaczyński jest od wielu miesięcy po zwycięstwie Nawrockiego w strachu, bo nie rozumie, co się stało” – stwierdził prof. Antoni Dudek w programie.

Wewnętrzne sprzeczności w obozie Zjednoczonej Prawicy

Głównym problemem strategii nakreślonej przez władze opozycyjnej partii jest jej całkowita nierealność w obecnych realiach. Ekspert stwierdził jednoznacznie, że zadanie powierzone rzekomo Przemysławowi Czarnkowi całkowicie wyklucza się logicznie, ponieważ formacja nie może w tym samym czasie agresywnie przejmować elektoratu innych prawicowych środowisk i liczyć na budowę z nimi stabilnej koalicji. Taka dwutorowa polityka Prawa i Sprawiedliwości z pewnością doprowadzi do poważnych tarć na prawicy i może zakończyć się ostatecznym fiaskiem przy urnach wyborczych.

„Kaczyński liczy, że Czarnek dokona rzeczy moim zdaniem kompletnie niewykonalnych. Z jednej strony odbierze obu partiom prawicowym część wyborców, a z drugiej nawiąże z ich liderami ciepłe relacje, żeby potem zawiązać koalicję rządową. To się nie może udać” – ocenił Dudek.

Grzegorz Braun i kontrowersyjna wizyta w irańskiej ambasadzie

Rozmowa na popularnym kanale YouTube nie ograniczyła się jednak wyłącznie do największej partii opozycyjnej w polskim parlamencie. Goście programu poruszyli także sprawę głośnej wizyty Grzegorza Brauna w placówce dyplomatycznej Iranu. Antoni Dudek zaznaczył wprost, że tego typu nieprzemyślane działania dyplomatyczne przyniosą politykowi Konfederacji zdecydowanie więcej strat niż politycznych korzyści. Ten krótki wątek posłużył ekspertom do zobrazowania znacznie szerszych podziałów oraz narastających napięć targających całym środowiskiem polskich konserwatystów.

„Szalenie ucieszyła mnie wizyta posła Brauna w ambasadzie Iranu, ponieważ to ewidentnie Braunowi szkodzi” – powiedział politolog.

57

Artur Jarząbek ironicznie podsumowuje polską sferę publiczną

Istotną rolę w dynamice publicystycznego programu odegrał sam prowadzący, który umiejętnie nakierowywał dyskusję na najbardziej newralgiczne tematy z krajowego podwórka. Artur Jarząbek regularnie wchodził z zaproszonym profesorem w polemikę i prowokował go do formułowania bardzo bezkompromisowych wniosków. W pewnym momencie prowadzący zdecydował się na niezwykle ironiczne podsumowanie dotychczasowej działalności eksperta i zwrócił się do niego bezpośrednio.

„Jestem przekonany, że był pan pierwszy. Nikt nie odbierze panu czasów destrukcji polskiej sfery publicznej. Kiedy Czarnek jeszcze w pieluchach był, to pan już zaczął demontaż” – powiedział ironicznie Artur Jarząbek.

Krzysztof Bosak komentuje pozycję Przemysława Czarnka

Twórcy internetowego formatu zaprezentowali dodatkowo archiwalne nagranie przedstawiające stanowisko Krzysztofa Bosaka w sprawie byłego szefa resortu edukacji. Wypowiedź jednego z liderów Konfederacji stanowiła doskonały punkt wyjścia do merytorycznego podsumowania całego odcinka. Uczestnicy debaty zastanawiali się wspólnie, czy kontrowersyjny polityk zdoła faktycznie przekonać do siebie bardziej umiarkowanych wyborców, czy ostatecznie stanie się jedynie symbolem radykalizmu odstraszającym potencjalnych koalicjantów w przyszłym parlamencie.

„Konfederacja zyskała w ostatnich wyborach właśnie dlatego, że ten rząd wyglądał tak jak wyglądał, że nie było tam takich ludzi jak Przemysław Czarnek” – mówił Krzysztof Bosak w przytoczonym nagraniu.

