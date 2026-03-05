Konflikt Iranu z Zachodem eskaluje. Minister Siemoniak wskazuje, co grozi Polsce

Tomasz Siemoniak alarmuje o możliwych konsekwencjach napięć z Teheranem po incydencie na flance NATO.

Scenariusz ataku rakietowego na Wisłę jest mało realny, ale ryzyko działań hybrydowych i zamachów wyraźnie wzrasta.

Czy sojusz z Waszyngtonem naraża nas na gniew Iranu? Wyjaśniamy powody podwyższonej gotowości służb.

Ostrzeżenie z USA: Teheran gotowy uderzyć w Sojusz

Relacje na linii Zachód – Teheran w 2025 roku stały się wyjątkowo napięte. Elbridge Colby, pełniący funkcję wiceszefa Pentagonu, podczas wystąpienia w Council on Foreign Relations nie pozostawił wątpliwości co do powagi sytuacji. Amerykański urzędnik stwierdził wprost, że Islamska Republika Iranu jest przygotowana do rozszerzenia konfliktu znacznie poza granice Bliskiego Wschodu.

Ta diagnoza wynika bezpośrednio z ostatnich, agresywnych ruchów Teheranu, które zdestabilizowały region i wymusiły na NATO stan podwyższonej gotowości. Eksperci oraz społeczeństwa krajów członkowskich zastanawiają się obecnie nad skalą zagrożenia ze strony Iranu oraz formą, jaką może przybrać ewentualny atak na struktury paktu.

Incydenty zbrojne: Irańskie rakiety nad Turcją i Cyprem

Ostatnie miesiące dowodzą, że władze w Teheranie są gotowe na bardzo ryzykowne działania militane. W stolicach państw NATO ogłoszono alarm po serii niebezpiecznych zdarzeń:

Zestrzelenie irańskiego pocisku nad Turcją: 4 marca 2025 roku turecka obrona powietrzna zneutralizowała rakietę balistyczną wystrzeloną z Iranu, która wleciała w przestrzeń powietrzną Sojuszu. Ankara zareagowała notą protestacyjną, a NATO potępiło agresję.

Uderzenie w brytyjską bazę na Cyprze: Atak dronów na instalacje wojskowe Wielkiej Brytanii spotkał się z błyskawiczną odpowiedzią Londynu, który skierował w ten rejon niszczyciel rakietowy HMS Dragon.

Szantaż w cieśninie Ormuz: Irańczycy wielokrotnie grozili zablokowaniem tego strategicznego szlaku transportu ropy, co mogłoby doprowadzić do załamania na światowych rynkach paliw.

Reakcją na te prowokacje było wysłanie przez państwa europejskie dodatkowych sił w rejon Morza Śródziemnego. Francja, Hiszpania oraz Grecja skierowały tam swoje myśliwce i fregaty, by zademonstrować wsparcie dla sojuszników i zabezpieczyć własne interesy, co dowodzi, że Europa traktuje groźby płynące z Teheranu jako śmiertelne niebezpieczeństwo.

Siemoniak o zagrożeniu dla Polski: Terroryzm zamiast rakiet

Eksperci wskazują, że dla Polski oraz innych państw Starego Kontynentu największym wyzwaniem nie jest konwencjonalna wojna, lecz terroryzm. Przypominają oni o tragicznych zamachach w Madrycie, które były odwetem za interwencje na Bliskim Wschodzie i miały na celu zastraszenie ludności oraz wymuszenie na rządach wycofania poparcia dla USA. Głos w tej kluczowej kwestii zabrał Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

Polityk zapewnił, że służby wywiadowcze państw NATO działają w trybie najwyższej gotowości, koncentrując się na neutralizacji wszelkich ryzyk. Polska, będąca kluczowym sojusznikiem Waszyngtonu oraz hubem logistycznym dla Ukrainy, może w oczach Teheranu stanowić naturalny cel dla operacji odwetowych o charakterze hybrydowym.

- Oczywiście wszystkie służby specjalne NATO są w alercie w związku z tym, jaka może być reakcja Iranu. Iran jest upokorzony, pobity, nie ma zdolności do efektywnego działania. Przynajmniej w tym momencie może wysyłać rakiety, drony na sąsiadów. Natomiast nie jest to efektywne prowadzenie wojny. Słabi i poniżeni sięgają po terroryzm - stwierdził jednoznacznie Siemoniak.

