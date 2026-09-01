Marcin Horała zgłoszony do Prezydium Sejmu?

Pojawiła się szansa, że Marcin Horała zostanie nowym wicemarszałkiem Sejmu. Z informacji przekazanych przez PAP wynika, że to on jest obecnie faworytem do objęcia tego stanowiska z ramienia klubu Rozwój Plus.

Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną we wtorek w godzinach wieczornych, gdy parlamentarzyści z tego ugrupowania przeprowadzą głosowanie nad tą kandydaturą.

Marcin Horała oczywistym wyborem

Przedstawiciele klubu Rozwój Plus odbyli długie narady na temat tego, czy w ogóle wystawiać własnego kandydata. Znaczące postacie w strukturach ugrupowania argumentują jednak, że warto powalczyć o fotel w Prezydium Sejmu.

Najbardziej prawdopodobnym wyborem pozostaje Marcin Horała, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego stowarzyszenia Rozwój Plus.

– Jest wiceprzewodniczącym stowarzyszenia, może być naszym naturalnym kandydatem – wskazuje w rozmowie działacz powiązany z klubem.

Rozmówca podkreśla, że Horała „w całości oddał się polityce”, co sprawia, że rola wicemarszałka byłaby dla niego logicznym awansem.

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Mateusz Morawiecki wnioskuje o dwa dodatkowe fotele

Zamierzenia ugrupowania Rozwój Plus mają szerszy kontekst. Przewodniczący klubu, były prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, zasygnalizował już w zeszłym tygodniu zamiar złożenia wniosku o rozszerzenie składu Prezydium Sejmu o dwa nowe miejsca.

Jedno stanowisko miałoby przypaść przedstawicielowi Rozwoju Plus, a kolejne reprezentantowi klubu Centrum.

Kłopot polega na tym, że aktualna koalicja rządząca wydaje się niechętna takiej koncepcji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraźnie zaznaczył, że brakuje aprobaty większości parlamentarnej na powiększenie grona wicemarszałków.

Przedstawiciele Rozwoju Plus sporządzili już projekt stosownej uchwały, chociaż sami przyznają, że jej przegłosowanie okaże się niezwykle skomplikowanym zadaniem.

Prawo i Sprawiedliwość nadal bez wicemarszałka

Warto zauważyć, że od blisko trzech lat Prawo i Sprawiedliwość nie posiada swojego reprezentanta w roli wicemarszałka Sejmu.

Od inauguracji obecnej kadencji politycy PiS promowali na to stanowisko byłą marszałek Elżbietę Witek. Kandydatura ta nie zyskała jednak akceptacji innych klubów. W konsekwencji największa wówczas frakcja opozycyjna nie otrzymała żadnego miejsca w Prezydium.

Sytuacja uległa zmianie po wewnętrznym rozłamie i odłączeniu się środowiska Mateusza Morawieckiego, co skłoniło PiS do zrewidowania taktyki. Pod koniec lipca formacja ta wytypowała na wicemarszałka Marcina Ociepę, byłego wiceszefa resortu obrony narodowej w gabinecie Morawieckiego.

Właśnie w tym punkcie pojawia się możliwość politycznych przetasowań.

Rozwój Plus może poprzeć kandydata PiS

Z informacji zebranych przez Polską Agencję Prasową wynika, że jeśli poszerzenie Prezydium Sejmu okaże się niemożliwe, ugrupowanie Rozwój Plus jest gotowe oddać głosy na reprezentanta PiS, Marcina Ociepę.

Oznacza to, że stronnictwo pod wodzą Morawieckiego może jednocześnie starać się o fotel dla Marcina Horały, a w razie niepowodzenia – wspomóc Prawo i Sprawiedliwość w walce o powrót do Prezydium.

Na ten moment nie można jednoznacznie stwierdzić, czy taka strategia zakończy się sukcesem.

Klub Centrum także ubiega się o miejsce w Prezydium

Ugrupowanie Centrum, w którego szeregach znajduje się 15 posłów, również zamierza rywalizować o fotel w Prezydium Sejmu.

Z ustaleń PAP wynika, że klub analizuje kandydatury dwóch polityków: przewodniczącego Mirosława Suchonia oraz wiceprzewodniczącej Aleksandry Leo.

W obecnej chwili w Prezydium Sejmu zasiada grono pięciu wicemarszałków, do którego należą: Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Dorota Niedziela, Monika Wielichowska oraz Piotr Zgorzelski. Stanowisko marszałka Sejmu sprawuje Włodzimierz Czarzasty.

Kto zasiądzie w fotelu wicemarszałka?

Należy pamiętać, że zgodnie z sejmowym regulaminem, liczba wicemarszałków jest określana poprzez odpowiednią uchwałę. Aktualnie wyznaczono sześć miejsc, jednak jedno wciąż oczekuje na obsadzenie.

Do wysunięcia kandydata na to stanowisko potrzebne jest poparcie co najmniej 15 parlamentarzystów. Sama elekcja wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności nie mniej niż połowy ustawowej liczby zasiadających w Sejmie.

W aktualnym rozkładzie sił klub Rozwój Plus dysponuje 41 mandatami, PiS ma 146 reprezentantów, a Centrum zrzesza 15 posłów.

Pozostaje otwartym pytanie, czy Marcin Horała faktycznie zajmie pozycję w Prezydium Sejmu. Wtorkowy wieczór przyniesie pierwsze konkretne rozstrzygnięcia, ponieważ właśnie wtedy klub Rozwój Plus podejmie ostateczną decyzję o zgłoszeniu jego kandydatury.