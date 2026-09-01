Marta Nawrocka na rozpoczęciu roku szkolnego. Jej stylizacja przyciąga wzrok

Prezydent i pierwsza dama na inauguracji roku szkolnego

Prezydent Karol Nawrocki, goszcząc u progu września w szkole w Komornicy, dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Zwracał uwagę na znaczenie budowania polskiej tożsamości narodowej i oparciu systemu edukacji na pamięci historycznej, co ma lepiej przygotować młodzież do służby Rzeczpospolitej. Kolejnym elementem było zaniepokojenie wpływem nowoczesnych technologii, a konkretnie nadużywaniem smartfonów na korytarzach, czemu miała zapobiec niedawno podpisana ustawa. Jednak tym, co nie umknęło uwadze, była stylizacja Marty Nawrockiej, która zaprezentowała się w efektownym, prążkowanym garniturze.

Przemawiając do młodych kadetów, głowa państwa przypomniała, jak ważny to etap życia. Zwracał uwagę, że to tu kształtują się losy przyszłych elit państwowych, od których zależeć będzie stabilność ojczyzny. Karol Nawrocki nazwał okres edukacji czasem dynamicznym, możliwym do wykorzystania wyłącznie dzięki pomocy i wsparciu wykwalifikowanej kadry. Życzył wszystkim uczniom, by te najbliższe miesiące pełne były chłonięcia ważnych treści, zawierania znajomości i pierwszej miłości, bo, jak stwierdził, to chwile, które nigdy już się nie powtórzą.

Dobra polska szkoła, według słów prezydenta, to przede wszystkim dbanie o spuściznę i dziedzictwo przodków. Podkreślał w Komornicy, że to zadaniem nauczycieli jest przygotowanie młodzieży do wzięcia na swoje barki losów kraju. Przypomniał również, że odpowiednio zorganizowana placówka oświatowa to przestrzeń do budowania międzyludzkich relacji.

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Karol Nawrocki ostrzega przed nowymi technologiami

Głowa państwa pochyliła się także nad tematem cyfrowych innowacji. Według słów prezydenta, nie należy z nimi walczyć, ale trzeba zdawać sobie sprawę z ewentualnego zagrożenia, jakie niosą. Uzależnienie od małych ekranów w szkołach niszczy zdrowe więzi rówieśnicze. Z tego powodu pod koniec lipca sygnował akt prawny mający na celu znaczne ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych na terenie placówek oświatowych. To właśnie ma być pierwszy krok w stronę ratowania społecznych kompetencji młodzieży.

– Aby zrozumieć drugiego człowieka, trzeba odciągnąć wzrok od telefonu, spojrzeć mu w oczy. Dialog rozpoczyna się nie wtedy, gdy ktoś zaczyna mówić, ale dopiero wtedy, gdy ktoś zaczyna słuchać i odpowiadać

Stylizacja Marty Nawrockiej zachwyca

Sporym zainteresowaniem cieszyła się także kreacja żony prezydenta. Marta Nawrocka ubrała wyrazisty i klasyczny strój z wyraźnym, męskim akcentem. Pierwsza dama pokazała się w prążkowanym garniturze, z nogawkami w kant, do którego dobrała stonowany, ciemny krawat oraz klasyczną, białą koszulę. Spięte gładko włosy dopełniały wizerunku. Wzór z pionowymi paskami to znany modowy zabieg na wyszczuplenie sylwetki, a efekt ten potęgowały dłuższe nogawki spodni opadające na buty na słupku, co dodawało figurze lekkości. Trudno nie zauważyć, że żona Karola Nawrockiego wie, jak się ubrać na taką okazję.

Zdjęcia z inauguracji roku szkolnego i wizyty pary prezydenckiej można obejrzeć w poniższym zestawieniu.

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