Tyle Skolim i Kubańczyk zarobili na prezydenckim koncercie. Kancelaria ujawnia prawdę

Spis treści Wynagrodzenie Skolima i Kubańczyka

Znani wykonawcy, tacy jak Skolim czy Kubańczyk, nie pobrali żadnego wynagrodzenia za swój udział w wydarzeniu "Przyszłość.pl", które miało miejsce w prezydenckim ośrodku w Juracie. Wcześniejsze zapowiedzi Kancelarii Prezydenta mówiły o "symbolicznym wynagrodzeniu", ale ostatecznie okazało się, że artyści wystąpili za darmo. Jest to sytuacja wyjątkowa, biorąc pod uwagę, że na rynku komercyjnym stawki koncertowe takich gwiazd jak Skolim i Kubańczyk sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ostatni weekend sierpnia przyniósł w prezydenckiej rezydencji w Juracie dwudniowe spotkanie nazwane "Przyszłość.pl". Głównymi gospodarzami byli prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka, a ich głównym założeniem było spotkanie z młodymi ludźmi. W harmonogramie wydarzenia znalazły się liczne atrakcje, a jednym z kluczowych punktów były występy muzyczne gwiazd, w tym Skolima, Kubańczyka i Braci Lee.

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Wynagrodzenie Skolima i Kubańczyka

Zanim rozpoczęło się spotkanie "Przyszłość.pl", Kancelaria Prezydenta wspominała o symbolicznym honorarium dla wykonawców. Jak się jednak ostatecznie okazało, gwiazdy wystąpiły bez żadnego wynagrodzenia. Potwierdził to Rafał Leśkiewicz, pełniący funkcję rzecznika Karola Nawrockiego.

- Nasi artyści nie wzięli żadnych honorariów za występy w Juracie -

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, wykonawcy nie otrzymali żadnego honorarium za swoje występy. Kancelaria zapewniła im jedynie zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia koncertów. Taka sytuacja jest dość nietypowa, ponieważ muzycy, tacy jak Skolim czy Kubańczyk, zazwyczaj inkasują bardzo wysokie stawki za swoje komercyjne występy, często sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Brak zapłaty za występ przed prezydentem mocno odstaje od ich standardowych wymagań finansowych.

Wydarzenie dla młodzieży przyciągnęło ogromną uwagę, gromadząc blisko dwa tysiące zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń rezydencji, w spotkaniu wzięło udział około 800 osób. Aby wybrać uczestników, organizatorzy przeanalizowali zgłoszenia, w których młodzi ludzie opisywali swoje zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia.