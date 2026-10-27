Karol Nawrocki zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Wiadomo, o czym będą rozmawiać

Bartosz Grodecki poinformował we wtorek na platformie X o zwołaniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.

- Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – napisał szef BBN.

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał na 3 listopada na godz. 15.00 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zgodnie z art. 135 Konstytucji RP Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) October 27, 2026

Szef BBN przypomniał także, że zgodnie z art. 135 Konstytucji RP Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym głowy państwa w kwestiach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zewnętrznym Polski.

Stała baza wojsk USA w Polsce. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja Waszyngtonu

16 września Karol Nawrocki przekazał, że Polska jest „w przededniu realizacji” decyzji w sprawie stałej obecności amerykańskich żołnierzy. Dzień później prezydent USA Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych informację o „znaczącym postępie” dotyczącym powstania bazy US Army w Polsce, wskazując na zasługi Nawrockiego. Dodał, że lokalizacja przyszłej bazy może zostać ujawniona już wkrótce.

Formalne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy jednak do strony amerykańskiej. W USA trwa obecnie sześciomiesięczna analiza obecności wojskowej w Europie, która powinna zakończyć się pod koniec roku. Według wiceszefowej MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej decyzja dotycząca bazy może zostać ogłoszona po zakończeniu przeglądu, czyli w listopadzie lub grudniu.

W połowie października prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” odpowiadał na pytanie, w jakich okolicznościach zwołałby posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wyjaśnił, że zrobi to, jeśli „informacje od polskich służb, z NATO i od sojuszników wskażą na potrzebę zmiany dotychczasowych działań lub podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polsce”.

W podobnym czasie prezydent wyraził przekonanie, że decyzja dotycząca utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce zapadnie jeszcze w tym roku. Podkreślił, że razem z rządem „radzą sobie z tą materią”, chociaż w zespole przygotowującym negocjacje z Amerykanami zabrakło reprezentanta Pałacu Prezydenckiego.

Nowa inwestycja USA w Polsce. Powstanie centrum serwisowe rakiet PAC-3

We wtorek resort obrony narodowej poinformował, że USA zdecydowały o ulokowaniu w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 stosowanych w systemach obrony powietrznej. Polska od miesięcy starała się o tę inwestycję, rywalizując o jej lokalizację z Niemcami, Holandią oraz Norwegią. W przyszłości celem pozostaje również stworzenie w kraju fabryki produkującej deficytowe rakiety.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił we wtorek, że decyzja amerykańskich władz jest efektem starań prezydenta Karola Nawrockiego i współdziałania z Ministerstwem Obrony Narodowej. Zwrócił uwagę, że do korzystnego rozstrzygnięcia przyczyniła się także współpraca Kancelarii Prezydenta z MON, w tym prowadzone przez niego rozmowy z wiceminister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką.