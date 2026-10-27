Wybory parlamentarne w Izraelu bez wyraźnego zwycięzcy? Sondaże exit poll wskazują na polityczny pat

• Głosowanie do izraelskiego parlamentu nie przyniosło wyraźnego rozstrzygnięcia, co oznacza dla kraju czas politycznej niestabilności.

• Choć ugrupowanie Likud premiera Benjamina Netanjahu najpewniej cieszy się najwyższym poparciem, to żaden z głównych obozów politycznych nie wywalczył większości w Knesecie.

• Aby utworzyć nowy gabinet, konieczne jest zgromadzenie minimum 61 głosów, co zapowiada wielotygodniowe i trudne rozmowy koalicyjne.

Wyniki wyborów w Izraelu. Benjamin Netanjahu i Likud bez większości

Głosowanie w wyborach parlamentarnych w Izraelu nie wyłoniło zdecydowanego zwycięzcy. Ugrupowanie Likud, na którego czele stoi premier Benjamin Netanjahu, prawdopodobnie zdobyło największą liczbę głosów. Mimo to ani obóz obecnej władzy, ani ugrupowania opozycyjne nie uzyskały większości parlamentarnej. Wskazują na to wyniki sondaży exit poll opublikowane po zamknięciu lokali wyborczych.

Podział mandatów w Knesecie. Gadi Ajzenkot i Benjamin Netanjahu przed trudnymi rozmowami

Sondaże przygotowane dla trzech izraelskich stacji telewizyjnych – Kanałów 11, 12 i 13 – wskazują na bardzo podobne wyniki. Blok przeciwników Netanjahu, któremu przewodzi były szef sztabu armii Gadi Ajzenkot, może zdobyć 52–53 mandaty w 120-osobowym Knesecie. Natomiast ugrupowania popierające obecnego premiera mogą uzyskać około 50 miejsc.

Aby utworzyć rząd, konieczne jest zdobycie poparcia przynajmniej 61 deputowanych. Ponieważ żadna ze stron nie odniosła zdecydowanego zwycięstwa, negocjacje w sprawie powołania nowej koalicji mogą potrwać nawet kilka tygodni.