Karol Nawrocki zwołuje pilne rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Paweł Szefernaker podał godzinę spotkań

W reakcji na narastający spór w Trybunale Konstytucyjnym, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o pilnym zwołaniu konsultacji z szefami ugrupowań parlamentarnych. Rozmowy w Pałacu Prezydenckim wystartują o godzinie 13:00, a ich głównym celem jest uspokojenie nastrojów politycznych oraz przywrócenie ładu konstytucyjnego. Sprawdź, czy te istotne negocjacje położą kres bezprecedensowemu konfliktowi i jakie rozstrzygnięcia zapadną w kwestii dalszego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

Karol Nawrocki wzywa liderów partyjnych do Pałacu Prezydenckiego

W sobotę za pośrednictwem platformy X szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker ogłosił start rozmów politycznych, które są bezpośrednią reakcją na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z jego zapowiedzią, Karol Nawrocki rozpocznie o godzinie 13:00 spotkania z liderami środowisk parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim.

Jest to następny ruch głowy państwa w odpowiedzi na piątkowe przesilenie w TK. Wcześniej Karol Nawrocki skrócił swoją wizytę w Senegalu i w trybie pilnym powrócił do kraju, po czym jeszcze w nocy odwiedził gmach Trybunału i ogłosił zamiar przeprowadzenia rozmów z reprezentantami partii zasiadających w parlamencie.

– W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego – przekazał prezydent w oświadczeniu odczytanym przez Szefernakera.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów i spór w Trybunale Konstytucyjnym

W sobotnim harmonogramie znalazło się także nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Jak przekazał wicemarszałek Sejmu Marcin Horała, początek tego spotkania wyznaczono na godzinę 15:00.

Zwołane rozmowy stanowią bezpośredni skutek piątkowych doniesień o odsunięciu od wykonywania obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Nadzór nad pracami Trybunału przejęła wówczas Anna Korwin-Piotrowska, jednak dotychczasowe władze tej instytucji podważają zgodność tych decyzji z prawem.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

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Nawrocki pod Trybunałem Konstytucyjny