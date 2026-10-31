Grób Jana Frycza przed 1 listopada. Na pogrzebie kibice Cracovii godnie pożegnali wielkiego aktora

Pogrzeb Jana Frycza na Powązkach. Aktor spoczął obok wybitnych postaci

Przez dekady Jan Frycz cieszył się statusem jednego z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych artystów polskiej sceny. Wiadomość o odejściu gwiazdora kultowych rodzimych produkcji wstrząsnęła krajem w połowie sierpnia. Aktor zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat . Ostatnie pożegnanie o charakterze państwowym zorganizowano z wyjątkowym rozmachem 7 września. Uroczystości zainaugurowano w Sali Pożegnań na terenie Powązek Wojskowych, skąd zgromadzeni żałobnicy udali się w dalszą drogę na zewnątrz. Miejscem wiecznego spoczynku aktora stała się Aleja Zasłużonych na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim, gdzie leżą tak wielkie osobistości jak Maria Dąbrowska, Władysław Reymont oraz Jan Kiepura. Wcześniej, bo w 2022 roku, w tej samej prestiżowej części nekropolii pochowano legendarnego wokalistę Jerzego Połomskiego. Podczas wrześniowej ceremonii nie zabrakło delegacji oraz sympatyków klubu Cracovia Kraków, któremu zmarły gwiazdor wiernie kibicował przez lata.

Jan Frycz odszedł w wieku 72 lat. Bliscy mieli jedną prośbę, której nie udało się spełnić

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Grób Jana Frycza przed Wszystkich Świętych. Kibice Cracovii pamiętają o artyście

Na krótko przed 1 listopada udaliśmy się na Cmentarz Powązkowski, aby zobaczyć miejsce spoczynku Jana Frycza w Alei Zasłużonych. Mogiła prezentuje się niezwykle okazale i widać wyraźnie, że grób aktora jest regularnie odwiedzany przez rodzinę oraz wielbicieli jego talentu. Płytę nagrobną zdobią liczne znicze oraz kompozycje roślinne, wśród których wyróżniają się czerwone kwiaty. Pamięć o zmarłym nieustannie pielęgnują również sympatycy i władze Cracovii. Warto przypomnieć, że podczas uroczystości pogrzebowych obecny był sam prezes krakowskiego klubu, Murat Colak. Ponadto w dniu pochówku przedstawiciele drużyny opublikowali w mediach społecznościowych poruszający wpis poświęcony artyście.

Pogrzeb Jana Frycza. Politycy przysłali biało-czerwone wieńce

Dziś odbył się pogrzeb Jana Frycza. Wybitny aktor teatralny i telewizyjny spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych. Był jednym z nas, kibicem Cracovii, którą miał w swoim sercu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci