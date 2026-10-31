Karol Nawrocki zwołuje pilne rozmowy po nocy w TK. Padły mocne słowa pod adresem rządu

W kraju narasta bezprecedensowy konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, który odpowiada za badanie zgodności przepisów z ustawą zasadniczą. Spór zaostrzył się w momencie, gdy nowo wybrani przez Sejm sędziowie podjęli próbę przejęcia sterów w instytucji, choć ich status jest podważany przez prezydenta i dotychczasowe władze TK. Napięcie sięgnęło zenitu po ogłoszeniu decyzji o zawieszeniu obecnego prezesa i wiceprezesa, co druga strona natychmiast odrzuciła. Wyjaśniamy kulisy tej walki o wpływy oraz jej możliwe konsekwencje dla stabilności prawnej w Polsce.

Z komunikatu wydanego przez Kancelarię Prezydenta wynika, że głowa państwa planuje przeprowadzić rozmowy jeszcze w sobotę, 31 października. Głównym założeniem tej inicjatywy jest uspokojenie nastrojów politycznych oraz przywrócenie ładu konstytucyjnego w kraju. W opublikowanym dokumencie zabrakło jednak szczegółów dotyczących konkretnej godziny rozpoczęcia spotkania oraz nazwisk zaproszonych gości.

Karol Nawrocki zwołuje pilne konsultacje i mówi o zagrożeniu bezpieczeństwa

Głowa państwa tłumaczy zwołanie pilnego spotkania oceną bieżących wydarzeń wewnątrz kraju. Na rozmowy mają zostać zaproszeni reprezentanci wszystkich ugrupowań parlamentarnych.

Wydanie komunikatu było bezpośrednim następstwem nocnej wizyty głowy państwa w gmachu Trybunału. Ze względu na narastający konflikt wokół władz TK prezydent zdecydował się wcześniej skrócić swoją wizytę w Senegalu i pilnie powrócił do stolicy.

„W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego” — przekazał Karol Nawrocki.

Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK. Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd. Do Trybunału Konstytucyjnego umożliwiłem wejście legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na dziś zwołuję pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego. Dziękuję wszystkim, którzy są pod Trybunałem Konstytucyjnym, stając w obronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 31, 2026

Karol Nawrocki żąda opuszczenia terenu Trybunału Konstytucyjnego

W swoim stanowisku Karol Nawrocki stanowczo podważył podstawy prawne kroków podjętych na terenie instytucji. Przekazał także, że sprawę tę omawiał już ze Zbigniewem Kapińskim, pełniącym funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

W tej samej sprawie głos zabrał wcześniej były prezydent. Lech Wałęsa wystosował pilny apel do Donalda Tuska dotyczący wydarzeń w TK.

Głowa państwa podkreśliła również, że to dzięki jego interwencji do gmachu TK dostał się Bartłomiej Sochański, przez prezydenta uznawany za jedynego legalnie działającego wiceprezesa instytucji. Nawrocki wyraził także wdzięczność dla demonstrantów, którzy zebrali się przed budynkiem.

„Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa. Odbyłem konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, który również nie uznaje za legalne działań podejmowanych przez osoby uzurpujące sobie władzę w TK” — napisał prezydent. „Wzywam do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu skierowane na miejsce przez rząd”.

Spór o władzę w Trybunale Konstytucyjnym. Donald Tusk i Bogdan Święczkowski komentują

Eskalacja nastąpiła w piątek, 30 października, gdy pojawił się komunikat o odsunięciu na miesiąc od wykonywania obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jednocześnie Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o przejęciu sterów w Trybunale. Dotychczasowe władze organu uznały te kroki za całkowicie bezprawne.

Przed siedzibą instytucji zgromadzili się manifestanci. Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, obecność mundurowych wynikała ze zgłoszenia o potencjalnym niebezpieczeństwie dla pracowników oraz sędziów. Funkcjonariusze zapewnili w komunikacie, że zabezpieczali wyłącznie obszar wokół gmachu Trybunału i nie wkraczali do środka.

Zupełnie inaczej na sprawę patrzy strona rządowa, której ocena rozmija się ze stanowiskiem prezydenta. W opublikowanym w piątek na platformie X wpisie Donald Tusk tłumaczył ostatnie kroki koniecznością przywrócenia praworządności. Premier podkreślał, że wymaga to stanowczości, puentując swój wpis krótkim stwierdzeniem „Innej drogi nie ma”.

O co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny? Kulisy konfliktu

Główną osią niezgody pozostaje kwestia tego, kto posiada legalny mandat do wydawania wyroków w Trybunale oraz zarządzania jego pracami. Instytucja ta bada zgodność ustaw z konstytucją, co sprawia, że jej obsada ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania całego państwa.

Choć posłowie dokonali wyboru nowych członków TK, Karol Nawrocki odmówił przyjęcia ślubowania od pięciorga z nich, w związku z czym uroczystość ta odbyła się na sali sejmowej. Zarówno głowa państwa, jak i obecne władze Trybunału kwestionują ten tryb, blokując nowym sędziom możliwość wydawania wyroków. Z kolei osoby wskazane przez parlament stoją na stanowisku, że posiadają pełny mandat do podjęcia pracy.

Piątkowe wydarzenia wyniosły ten spór na zupełnie nowy poziom eskalacji. Anna Korwin-Piotrowska, należąca do grupy sędziów nieuznawanych przez prezydenta, oświadczyła, że przejmuje stery w TK i zawiesza na miesiąc dotychczasowego prezesa oraz jego zastępcę. Ruch ten jako nielegalny natychmiast odrzucił Bogdan Święczkowski, co pokazuje, że oba obozy zarzucają sobie nawzajem łamanie prawa i przekraczanie kompetencji.

Obecna koalicja rządząca tłumaczy te ruchy procesem naprawy praworządności. Z kolei prezydent Karol Nawrocki określa je mianem siłowego przejęcia i wzywa polityków na pilne rozmowy. Widoczne przed gmachem nocne przepychanki, manifestacje oraz interwencja policji to bezpośredni efekt tego nierozwiązanego sporu o kontrolę nad Trybunałem.

Poniżej galeria zdjęć: Nocny protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Awantura pod Trybunałem Konstytucyjny. Politycy opozycji oskarżają