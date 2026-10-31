Dymisje ambasadorów RP. Jakub Kumoch i Paweł Soloch rezygnują w proteście po wydarzeniach w TK

- Z funkcji ambasadora RP w Chinach zrezygnował Jakub Kumoch.

- Ze stanowiska ustąpił również ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch.

- Obaj dyplomaci tłumaczą swoje odejście działaniami rządu Donalda Tuska względem Trybunału Konstytucyjnego.

- Dymisje wywołały ostry spór między rządem a Pałacem Prezydenckim.

- W tle wydarzeń trwa kryzys w TK oraz wnioski o uchylenie immunitetów sędziowskich.

Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie.— Jakub Kumoch 古天卫 (@JakubKumoch) October 30, 2026

Jakub Kumoch i Paweł Soloch składają dymisje. Dlaczego ambasadorowie zrezygnowali?

Polską dyplomacją wstrząsnęły nagłe odejścia. W zaledwie dwa dni dwóch ważnych ambasadorów powołanych jeszcze przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę złożyło rezygnacje z zajmowanych urzędów. Jako bezpośrednią przyczynę obaj wskazali sytuację w Polsce oraz gwałtowne posunięcia gabinetu Donalda Tuska.

Pierwszy krok wykonał w piątkowy wieczór ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch, który oficjalnie ogłosił swoją decyzję.

W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii. O mojej rezygnacji poinformowałem @prezydentpl i @sikorskiradek— Paweł Soloch (@SolochPawel) October 30, 2026

Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie - napisał ambasador na platformie X.

@JakubKumoch Przyjmuję do wiadomości nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji. Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 30, 2026

W sobotę tuż po północy analogiczny krok podjął ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch. Dyplomata wypowiedział się znacznie bardziej bezpośrednio i otwarcie wskazał powody swojego odejścia. Podkreślił stanowczo, że jego dymisja stanowi odpowiedź na wkroczenie służb do Trybunału Konstytucyjnego oraz próbę nielegalnego przejęcia tej instytucji.

Ambasador RP w Chinach wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny - składa rezygnację. To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie. Ambasador Kumoch to doświadczony dyplomata. W przeszłości pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Ambasadora RP w Turcji oraz Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 30, 2026

W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii – napisał na X ambasador Paweł Soloch.

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W ten sposób jednoczesne odejście Jakuba Kumocha i Pawła Solocha przerodziło się w otwarty manifest sprzeciwu wobec działań, jakie rząd Donalda Tuska podejmuje wokół TK.

Radosław Sikorski i Marcin Przydacz komentują dymisje. Rząd kontra Pałac Prezydencki

Odejście Jakuba Kumocha i Pawła Solocha spotkało się z błyskawicznym i bardzo ostrym odzewem. Decyzje dyplomatów natychmiast otworzyły nowy front konfliktu między gabinetem Donalda Tuska a współpracownikami prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele obu obozów nie szczędzili sobie gorzkich słów, co tylko potwierdza skalę politycznego podziału w kraju.

Stanowisko rządu przedstawił wicepremier oraz szef MSZ Radosław Sikorski, który w krótki i chłodny sposób zareagował na oświadczenie Jakuba Kumocha. Minister spraw zagranicznych bez ogródek wytknął ustępującemu dyplomacie brak profesjonalizmu.

Przyjąłem do wiadomości nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji. Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej - napisał na X Sikorski.

Całkowicie odmienną ocenę sytuacji prezentuje Pałac Prezydencki. Stojący na czele prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz uznał krok dyplomatów za dowód odwagi obywatelskiej i sprzeciw wobec łamania prawa. Zdaniem prezydenckiego ministra odejście ambasadorów świadczy o ich odpowiedzialności za państwo w sytuacji, gdy rząd narusza prawo i atakuje Trybunał Konstytucyjny.

Ambasador RP w Chinach wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny - składa rezygnację. To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie – napisał Marcin Przydacz.

W podobnym tonie Marcin Przydacz odniósł się do decyzji Pawła Solocha, określając go mianem „kolejnego ambasadora, który rezygnuje z funkcji w imię protestu wobec bezprawia D. Tuska”.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Wnioski o uchylenie immunitetów i powrót prezydenta Nawrockiego

Źródłem całego zamieszania są wydarzenia rozgrywające się w Trybunale Konstytucyjnym. To właśnie sytuacja w tej instytucji bezpośrednio skłoniła ambasadorów do dymisji i zaogniła spór polityczny. Konflikt przybrał na sile w piątek wieczorem za sprawą bulwersujących zajść w siedzibie przy al. Szucha, które opozycja oraz obóz prezydenta RP wprost określają jako próbę siłowego przejęcia TK.

Co dokładnie wywołało tak duże emocje? Przekazano informację o zawieszeniu w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a także wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, ponieważ Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył wnioski o uchylenie immunitetów sędziowskich obu tym osobom. Taki krok w obecnych realiach politycznych otwiera furtkę do przedstawienia im zarzutów. Dla opozycji i współpracowników głowy państwa ten bezprecedensowy kryzys stanowi dowód na próbę bezprawnego oraz siłowego podporządkowania sobie sądu konstytucyjnego.

Wobec powagi sytuacji przebywający w Senegalu prezydent Karol Nawrocki zdecydował o natychmiastowym przerwaniu zagranicznej wizyty i powrocie do Polski. W takich okolicznościach dymisje Jakuba Kumocha oraz Pawła Solocha wykraczają poza ramy zwykłego gestu. Stanowią one wyraźny sygnał, że walka o praworządność w kraju wkroczyła w zupełnie nową fazę, a jej konsekwencje stają się widoczne również na arenie międzynarodowej.