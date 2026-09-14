Karol Nawrocki zobaczył ich na trasie i kazał zatrzymać auto. Poruszające sceny w drodze na dożynki

Karol Nawrocki i niespodziewane spotkanie na Podkarpaciu

Podczas jazdy samochodem w kierunku Podkarpacia, prezydent wraz z żoną dostrzegli grupę osób stojących przy drodze. Rodzina trzymała w rękach duży transparent z napisem „Po pierwsze Polska. Po pierwsze Polacy”, co stanowiło bezpośrednie nawiązanie do niedawnej kampanii wyborczej byłego prezesa IPN. Karol Nawrocki zareagował natychmiast i poprosił kierowcę o zatrzymanie pojazdu. Wysiadł z auta i z uśmiechem na twarzy podszedł do zgromadzonych, aby ich powitać. Wyraźnie poruszony tym gestem, zwrócił się do nich słowami pełnymi emocji.

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QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie

- Serce bije mi mocno. Złapaliście mnie państwo za serce. Wspaniali jesteście. Dziękuję, to jest dla mnie tak ważne

Aby upamiętnić to wyjątkowe spotkanie na trasie, prezydent i pierwsza dama postanowili zostawić swoje podpisy na przygotowanym przez rodzinę transparencie.

Poniżej można zobaczyć nagranie przedstawiające całą tę niezwykłą sytuację:

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W niedzielę, 13 września, w podkarpackiej Tryńczy miały miejsce Dożynki Prezydenckie, na których pojawiła się para prezydencka. W trakcie uroczystości Karol Nawrocki wyraził wdzięczność rolnikom za ich ogromny wysiłek włożony w tegoroczne zbiory. Podkreślił, że to właśnie ten region jest zamieszkiwany przez niezwykle sumiennych ludzi, którzy od wielu lat pielęgnują naszą narodową tradycję oraz dziedzictwo. Ponadto prezydent zapowiedział, że zamierza być głosem i obrońcą polskiej wsi, ponieważ to tam znajduje się centrum naszego państwa. Kiedy część oficjalna dobiegła końca, nastał czas na nieco bardziej swobodną zabawę. Wówczas jeden z uczestników zaprosił do tańca pierwszą damę, a nagranie z tej sytuacji szybko stało się prawdziwym hitem w sieci.