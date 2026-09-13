Donald Tusk po atakach na Ukrainę blisko granicy. Zwołał pilne posiedzenie

Donald Tusk zwołuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po atakach blisko granicy

Dziś rano, 13 września, drony zaatakowały zachodnie tereny Ukrainy blisko polskiej granicy. Uderzono m.in. w stację benzynową i pociąg z Kijowa do Warszawy. Zdarzenia te miały miejsce wyjątkowo blisko naszego państwa – w odległości zaledwie około kilometra i paru kilometrów od granicy. Chociaż ataki na zachodnią Ukrainę zdarzają się od 2022 roku, a wybuchy wielokrotnie słyszeli mieszkańcy po naszej stronie granicy, tak bliska odległość od niej faktycznie jest nowością. Choć polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a w pociągu nie było obywateli Polski, Donald Tusk podjął decyzję o zwołaniu pilnego posiedzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zdaniem premiera można mówić o eskalacji, a sytuacja jest według niego wyjątkowo niepewna, poważna i ryzykowna.

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Premier Donald Tusk: „Także najgorsze warianty są możliwe”

Według szefa rządu „eskalacja stała się faktem”, a rozwój sytuacji pozostaje niepewny. Tusk podkreślił, że ataki ze strony Federacji Rosyjskiej mają miejsce coraz bliżej polskiej granicy. Jak zaznaczył, władze dysponowały własnymi informacjami od służb polskich i sojuszniczych o możliwym zaostrzeniu konfliktu. Premier zapowiedział, że od niedzieli polskie władze przechodzą na wzmocniony tryb pracy. Szef rządu powiedział, że najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem wzmożonych działań rosyjskich i nie wykluczył tego, że eskalacja dotknie również naszego terytorium. Tusk uważa, że musimy być gotowi wraz z sojusznikami na wspólną reakcję, gdy zajdzie taka potrzeba.

– Wiemy, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja nie będzie dotyczyła naszego terytorium – powiedział szef rządu. Według premiera ostatnie wydarzenia potwierdzają ostrzeżenia, które polskie władze otrzymują od wielu miesięcy. – Także najgorsze warianty są możliwe. (...) Musimy być, razem z sojusznikami, przygotowani na wspólną reakcję, jeśli będzie taka potrzeba – podkreślił Donald Tusk.

NA ŻYWO | Wypowiedź Premiera Donalda Tuska podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa https://t.co/zQGUJHGnnw— Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 13, 2026

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