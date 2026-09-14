Marta Nawrocka na parkiecie podczas dożynek. Pierwsza dama zachwyciła internautów

Karol Nawrocki i jego żona wzięli udział w uroczystościach dożynkowych.

Głowa państwa wygłosiła przemówienie, w którym złożyła rolnikom obietnice wsparcia.

Pierwsza dama zatańczyła z jednym z uczestników wydarzenia.

Wideo z tego momentu robi furorę w sieci.

W niedzielę, 13 września, para prezydencka zagościła w Tryńczy na Podkarpaciu, by wziąć udział w Dożynkach Prezydenckich. Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie od nabożeństwa z poświęceniem wieńców i chleba, a następnie odśpiewano hymn. Karol Nawrocki zwrócił się do zgromadzonych, podkreślając swoje zaangażowanie w sprawy rolników i nazywając wieś sercem Polski. Kiedy oficjalne uroczystości dobiegły końca, atmosfera zrobiła się luźniejsza, a Marta Nawrocka z chęcią przyjęła zaproszenie do tańca od jednego z gości. Wideo uwieczniające ten krótki taniec trafiło do mediów społecznościowych, gdzie internauci nie szczędzili pierwszej damie komplementów za jej kocie ruchy i grację.

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie

W sieci błyskawicznie zaroiło się od pozytywnych opinii na temat występu Marty Nawrockiej. Użytkownicy internetu z zachwytem pisali, że pierwsza dama jest zarówno elegancka, jak i pełna energii, a jej taniec w butach na wysokim obcasie wzbudził spory podziw. Wielu komentujących zwracało uwagę na jej naturalność oraz lekkość, z jaką poruszała się po parkiecie, dodając, że takie gesty przybliżają ją do zwykłych ludzi.

Marta Nawrocka chce zaprosić Donalda i Małgorzatę Tusków

Zaledwie kilka dni wcześniej Marta Nawrocka wystąpiła w programie Bogdana Rymanowskiego, gdzie otwarcie opowiedziała o swoich planach i podejściu do relacji politycznych. Pierwsza dama wyznała, że z ogromną przyjemnością ugościłaby w Pałacu Prezydenckim Donalda Tuska wraz z małżonką, zaznaczając, że premiera uważa za osobę bardzo sympatyczną. Podkreśliła również, że jest otwarta na dialog i z każdym chętnie usiadłaby do rozmowy przy wspólnym posiłku czy kawie, by lepiej się poznać i wysłuchać drugiej strony.